Україні терміново потрібна допомога: в ЄС звернулися із важливим закликом до партнерів

Європейський Союз закликає міжнародних партнерів брати активну участь у фінансуванні України на тлі збільшення бюджетного дефіциту. Питання особливо гостро постає перед зимовим періодом та подальшим зростанням військових витрат Києва, повідомляє Bloomberg.

Глава ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс. Фото: з відкритих джерел

Глава ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс заявив на зустрічі міністрів фінансів у Дубліні, що початкова концепція міжнародної допомоги передбачала розподіл навантаження між партнерами. До обговорення приєдналися представники Великобританії, Швейцарії та Канади.

За словами Домбровскіса, раніше передбачалося, що європейська кредитна підтримка покриє приблизно дві третини фінансових потреб України, тоді як третину, що залишилася, повинні забезпечити інші міжнародні партнери.

Однак через посилення російської агресії та збільшення видатків на оборону фінансові потреби Києва виявилися вищими за початкові розрахунки. ЄС тепер прагне залучити додаткові кошти та розраховує, що розрив вдасться скоротити у відносно короткі терміни.

Раніше Євросоюз погодив пакет кредитів на 90 мільярдів євро для підтримки України у 2026–2027 роках. Однак, згідно з наданими оцінками, цих коштів недостатньо для повного покриття потреб країни.

За даними Bloomberg, поточний дефіцит фінансування оцінюється приблизно 27 мільярдів доларів. Міністр фінансів України Сергій Марченко, який брав участь у зустрічі, попередив, що нестача коштів у 2027 році може становити не менше 32 мільярдів доларів.

Остаточні розрахунки зараз уточнюють Міжнародний валютний фонд та Європейська комісія. Від їхніх оцінок залежатиме подальший обсяг міжнародної підтримки.

Брюссель має намір активніше залучати до фінансування інші держави. Зокрема, ЄС посилює переговори із Великобританією та Японією. Це питання також планується обговорювати на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Для України фінансове питання стає особливо чутливим перед зимовим періодом, коли одночасно зростають витрати на оборону, відновлення пошкодженої інфраструктури та підтримка роботи економіки.

Таким чином, європейська підтримка залишається масштабною, проте тепер перед партнерами Києва стоїть завдання закрити додатковий багатомільярдний розрив, який сформувався на тлі війни, що триває.

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