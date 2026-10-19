Україні-тотальні обмеження, Росії - масове фінансування: стало відмо про шокуючий крок ЄС

Упродовж січня–серпня 2026 року Європейський Союз придбав у Росії 1,6 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу на загальну суму €682 млн. Водночас обмеження для українських виробників сталі посилюються: квоти на постачання їхньої продукції до ЄС скоротили приблизно до 1 млн тонн.

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Згідно з розрахунками GMK Center на основі даних Eurostat, близько 98% російського імпорту припало на сталеві напівфабрикати. За вісім місяців європейські країни закупили 1,56 млн тонн такої продукції вартістю €670 млн.

Обсяг російського металу, який надійшов на ринок Євросоюзу за цей період, уже на 60% перевищив орієнтовну квоту, передбачену для української сталі. Це створює помітний контраст між умовами доступу до європейського ринку для виробників з України та Росії.

Найбільше російських сталевих напівфабрикатів закупила Бельгія — 767,7 тис. тонн. Італія посіла наступне місце серед найбільших покупців, імпортувавши 191,8 тис. тонн.

При цьому Євросоюз досі не запровадив повної заборони на ввезення російських сталевих напівфабрикатів. Для слябів передбачено поступове скорочення квот: із жовтня 2026 року їхній річний обсяг становить 2,6 млн тонн, а з жовтня 2027-го має зменшитися до 2 млн тонн.

Масштаби торгівлі залишалися значними й торік. У 2025 році ЄС імпортував із Росії 5,08 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу, за що РФ отримала €2,08 млрд.

Водночас через нову систему тарифних квот (TRQ), запроваджену Євросоюзом, Україна може щороку втрачати від 1,3 до 1,6 млн тонн експорту сталі. Очікувані втрати валютної виручки оцінюються в суму до $1,1 млрд на рік.

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