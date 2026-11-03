Україну, США та НАТО зберуть у Брюсселі перед переговорами з РФ: що обговорюватимуть за зачиненими дверима

Європейські союзники України, представники США та українська делегація зустрінуться у Брюсселі 4 листопада для обговорення подальших кроків щодо врегулювання війни. До консультацій приєднаються представники НАТО та Світового банку. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву прес-секретаря Європейської комісії Паули Пінью.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За її словами, зустріч стане продовженням попередніх переговорів, які раніше відбулися в Майамі. До Брюсселя запрошено представників України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Великобританії. Таким чином, за одним столом зберуться ключові учасники європейської дипломатичної координації довкола українського питання.

Участь НАТО та Світового банку розширює порядок консультацій: може йтися не лише про безпеку, а й про міжнародну підтримку України. При цьому Єврокомісія поки що не розкрила подробиць обговорення і не повідомила, які конкретні пропозиції будуть винесені на зустріч.

Особливого значення переговорам надає їх час проведення. Брюссельська зустріч відбудеться напередодні запланованих тристоронніх переговорів України, США та Росії. Тому консультації європейських союзників із Києвом та Вашингтоном можуть стати важливою можливістю узгодити позиції перед наступним дипломатичним раундом.

Головна інтрига – чи вдасться учасникам виробити спільну лінію з ключових питань майбутнього врегулювання та наскільки узгодженими виявляться позиції США та європейських партнерів. Поки що офіційні представники обмежуються підтвердженням складу учасників та самого факту зустрічі.

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