Урсула фон дер Ляєн попередила про небезпечну фазу війни: на які кроки екстрено йде ЄС

Європейський Союз має намір надати Україні додаткове фінансування на безпілотники та ракети для зміцнення оборони та захисту повітряного простору. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні в соціальній мережі X глава Єврокомісії зазначила, що війна вступила в нову, похмурішу фазу. За її оцінкою, Росія, втрачаючи темп на полі бою, продовжує завдавати ударів по цивільному населенню, зокрема далеко від лінії фронту.

Фон дер Ляєн також заявила про підтримку українського заклику до припинення вогню, яке забезпечило б безпеку міжнародних постачань продовольства та захист енергетичної інфраструктури України та Росії.

"Україна займе центральне місце на порядку денному засідання Європейської ради цього тижня", — наголосила голова Єврокомісії.

За її словами, європейські лідери мають намір обговорити фінансові потреби Києва наступного року та способи залучення додаткової міжнародної підтримки. Окремим кроком стане виділення коштів на безпілотники та ракети.

"Це необхідно для зміцнення оборони України та захисту її повітряного простору", — заявила фон дер Ляєн.

Крім того, голова Єврокомісії повідомила про намір відкрити ще два переговорні кластери в рамках процесу вступу України до Європейського союзу. Це означає продовження роботи над інтеграцією країни до ЄС паралельно з посиленням військової та фінансової підтримки.

Заява Брюсселя прозвучала на тлі російських ударів, що тривають по українській території, і дискусій про подальші гарантії безпеки для Києва.

При цьому конкретні суми додаткового фінансування, терміни перерахування коштів та обсяги майбутніх постачань озброєнь у наведеній заяві не уточнюються.

Таким чином, ЄС означає два напрями підтримки України: зміцнення її обороноздатності та просування шляхом європейської інтеграції. Тепер ключове значення матимуть рішення європейських лідерів та практичні терміни реалізації оголошених ініціатив.

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