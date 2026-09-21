З’явилася перша реакція ЄС на заяву Трампа про угоду з Білоруссю

Литва не була поінформована про підготовку можливої угоди між США та Білоруссю щодо закупівлі білоруських калійних добрив. Крім того, Вільнюс не планує змінювати свою позицію щодо санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Про це заявив голова Комітету із закордонних справ Сейму Литви Ремігіюс Мотузас.

Ремігіюс Мотузас

Ремігіюс Мотузас зазначив, що Литва та Європейський Союз наразі не мають наміру скасовувати санкції проти Білорусі. Політик наголосив, що обмеження залишаються чинними, а підстав для зміни європейської позиції Вільнюс не бачить.

"Ми не маємо жодних підстав сьогодні скасовувати санкції проти Білорусі. Це спільна позиція не тільки Литви, а й Європейського Союзу. І ці санкції діють до кінця лютого", – заявив Мотузас.

Мотузас також зазначив, що Литва не може впливати на можливі домовленості між Вашингтоном і Мінськом щодо постачання калійних добрив. За його словами, говорити про деталі потенційної угоди США та Білоруссі поки що зарано.

Разом з цим, Литва наголошує, що її ставлення до режиму Лукашенка не змінилося. Мотузас нагадав, що Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України, а сусідні країни стикаються з гібридними загрозами з боку Мінська.

Нагадаємо, що 21 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над "масштабною" угодою щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Ця заява пролунала після того, як у березні адміністрація Трампа послабила санкції щодо низки білоруських підприємств калійної галузі. Серед них "Білоруськалій" та "Білоруська калійна компанія". Рішення було ухвалене на тлі звільнення Мінськом групи політичних ув'язнених.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на заклик Трампа закінчити війну в Україні та назвав умови Києва.