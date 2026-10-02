Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна навряд чи зможе стати членом Європейського Союзу вже наступного року. Про це вона розповіла в інтерв’ю італійському виданню Corriere, коментуючи перспективи євроінтеграції України.

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За словами Кос, дата 1 січня 2027 року, яку раніше називав президент України Володимир Зеленський, наразі не виглядає реальною. Вона наголосила, що вступ до ЄС залежить від виконання необхідних умов і досягнутих результатів, а не від політичних домовленостей.

Водночас єврокомісарка зазначила, що Брюссель розуміє особливі обставини, у яких перебуває Україна. Повномасштабна війна суттєво змінила безпекову та геополітичну ситуацію в Європі, через що розширення Євросоюзу знову стало одним із важливих питань порядку денного.

Кос підкреслила, що Україна не може розраховувати на окремі пільги чи привілеї під час вступу до ЄС. Водночас, за її словами, європейські держави мають допомагати Україні, яка веде боротьбу за виживання. Єврокомісарка також висловила сподівання, що до кінця року в переговорному процесі вдасться відкрити якомога більше кластерів.

Окремо Кос розповіла про питання, які лідери ЄС мають обговорити у контексті майбутнього розширення. Серед них — можливий вплив нових членів на нинішні країни Євросоюзу, внутрішні реформи самого блоку, механізми захисту верховенства права та демократії, а також поступове поглиблення інтеграції.

Європейська комісія також розглядає можливість змінити процедури ухвалення рішень. Зокрема, йдеться про перехід від принципу одностайності до голосування кваліфікованою більшістю у сфері безпеки та оборони. Кос визнала, що реалізація такої реформи буде складною, однак назвала її потенційно корисною для ЄС.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський правитель Володимир Путін знову намагається переконати Україну та її партнерів у нібито неминучості окупації Донбасу, називаючи нові терміни захоплення територій. Однак такі заяви Кремля є елементом психологічного та інформаційного тиску.