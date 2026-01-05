Жорсткий критиик України отримав гучний ультимтум у Євросоюзі: деталі скандалу

Вчитель та голова села Семневіце в Чехії Антонін Коларж звернувся до посла України в Чехії Василя Зварича з петицією, у якій він вибачився за скандальні висловлювання голови Палати представників Томіо Окамури. Документ вже підписали понад 30 тисяч осіб, повідомляє iDNES.

Фото: з відкритих джерел

У своєму листі Коларж підкреслив, що слова Окамури суперечать фактам, історичному досвіду та базовим принципам гуманності, солідарності та відповідальності. Він зазначив, що Окамура відображає лише думку невеликої частини чеського суспільства, а завдяки своїй публічній посаді його голос чути значно сильніше, ніж того заслуговує реальна більшість населення.

"Висловлювання Окамури — це його особиста політична позиція, яка не може відображати погляди інших членів парламенту чи чеського суспільства загалом", — зазначив Коларж. Він додав, що в Чехії чимало людей відчувають солідарність і вдячність до України та її громадян.

Вчитель також підкреслив важливість боротьби України за власну територію та міжнародне право. За його словами, зараз Україна захищає принцип, що кордони не можна змінювати силою, і що насильство не може переписати закони. "Якщо Україна зазнає поразки, це буде не лише її поразка, а й удар по демократичних цінностях, на яких ґрунтується свобода наших власних громадян", — наголосив він у петиції.

Коларж навів і приклади трагедій, з якими стикається український народ, включно з русифікацією, масовими вбивствами мирних жителів у Бучі та знищенням Маріуполя.

Нагадаємо, скандал виник через новорічне звернення Окамури, у якому він виступив проти постачання зброї Україні та назвав українську владу "злодіями хунти Зеленського". Він наголосив, що чеські пенсіонери, інваліди та сім’ї з дітьми не повинні фінансувати продовження, на його думку, "безглуздої війни".

