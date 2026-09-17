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Бельгійський суд ухвалив важливе рішення щодо заморожених російських активів: деталі

Бельгійська Держрада визнала, що Мінфін країни не мав необхідних повноважень для відмови у розблокуванні активів, пов'язаних із БКС

17 вересня 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Суд у Бельгії ухвалив, що Міністерство фінансів країни не мало необхідних правових повноважень для відмови у розблокуванні заморожених активів російського банку "БКС". Про це повідомляє Reuters.

Бельгійський суд ухвалив важливе рішення щодо заморожених російських активів: деталі

Бельгія. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про цінні папери та кошти, що перебувають у бельгійській кліринговій системі Euroclear. Активи були заморожені після того, як у червні 2022 року Євросоюз ввів санкції проти Національного розрахункового депозитарію Росії, через який "БКС" зберігав кошти та цінні папери у системі Euroclear.

У липні 2024 року російський банк звернувся до бельгійської влади з вимогою розблокувати активи. Казначейство країни відмовило у задоволенні запиту. Після цього "БКС" оскаржив рішення у Держраді Бельгії.

Суд дійшов висновку, що бельгійська влада мала діяти відповідно до правил Євросоюзу про санкції. Ці норми передбачають призначення спеціального "компетентного органу", який має приймати рішення щодо звернення про розблокування заморожених активів.

Формально рішення стосується саме "БКС". Однак його наслідки можуть виявитися ширшими. Як зазначає Reuters, аналогічні рішення Міністерства фінансів Бельгії, прийняті в рамках того ж таки правового механізму, також можуть стати предметом судових суперечок, якщо влада країни не перегляне відповідну юридичну базу.

При цьому саме рішення суду не означає автоматичного розблокування всіх російських активів у Euroclear. Воно стосується конкретної справи та повноважень бельгійського фінансового відомства під час розгляду подібних запитів.

Питання про заморожені російські кошти залишається одним із найбільш чутливих юридичних та фінансових питань у відносинах Росії та країн ЄС.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/finance/belgian-court-rules-countrys-treasury-department-lacks-authority-decide-russian-2026-09-16/
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