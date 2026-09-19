Через війну в Україні нейтральна Швейцарія прийняла нову стратегію безпеки

Швейцарія переглядає підхід до власної безпеки на тлі війни Росії проти України та зростання гібридних загроз. Федеральна рада 18 вересня затвердила нову Стратегію безпеки 2026 року, яка має підготувати країну до більш нестабільної ситуації у Європі та світі.

Швейцарія. Фото: з відкритих джерел

У документі визначено три головні напрямки. Перше передбачає підвищення стійкості держави, економіки та суспільства – зокрема зниження критичних залежностей та вразливостей. Друге пов'язане із посиленням захисту населення, державних установ та критичної інфраструктури. Третє передбачає підвищення обороноздатності країни та своєчасну підготовку необхідних військових можливостей.

Усього стратегія включає 10 цілей та 46 заходів. Серед пріоритетів названо протидію гібридним загрозам, захист від атак із застосуванням далекобійних засобів та боротьба з організованою злочинністю всередині країни.

Особливу увагу Берн приділяє кібератакам, операціям впливу, шпигунству та саботажу. У швейцарському уряді зазначають, що війна Росії проти України продовжується без видимого завершення, а міжнародний порядок стає менш стабільним.

При цьому нова стратегія не означає відмови від традиційного нейтралітету Швейцарії. У документі наголошується на необхідності самостійно захищати країну, але одночасно заздалегідь готувати співпрацю з партнерами на випадок збройного нападу. Влада окремо зазначає, що прямий масштабний напад на Швейцарію в найближчому майбутньому оцінюється як малоймовірний, проте загрози можуть виходити, наприклад, від безпілотників і балістичних ракет.

Реалізація стратегії вже розпочалася. Координацією роботи займається Державний секретаріат з питань політики безпеки, а звіт про хід виконання заходів має надати Федеральній раді до кінця 2028 року.

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