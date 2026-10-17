Чи будуть війська Європи в Україні: до чого готуються союзники у Польщі

У листопаді у Польщі відбудуться військові навчання за участю не менше 1500 військовослужбовців із Великобританії, Франції, Німеччини та самої Польщі. Як повідомляють The Times та Daily Mail, маневри мають підготувати європейські країни до можливого розгортання сил в Україні після припинення вогню.

Війська НАТО. Фото: з відкритих джерел

Під час навчань військові відпрацьовуватимуть перекидання підрозділів, організацію логістики та доставку необхідних запасів. Зокрема, йдеться про постачання військ пальним та продовольством – ключові елементи тривалої закордонної операції.

Передбачуваний сценарій пов'язаний із можливою появою європейського військового контингенту в Україні після завершення бойових дій. Такі сили могли б стати частиною системи стримування Росії та допомагати забезпечувати дотримання майбутніх домовленостей про припинення вогню.

Міністр оборони Великобританії Вес Стрітінг підтвердив, що наступного місяця тисячі військовослужбовців візьмуть участь у масштабних навчаннях у Польщі. За його словами, маневри покликані підготувати союзників до військової підтримки України та її повоєнного відновлення.

Особлива увага до логістики свідчить, що європейські країни розглядають не лише політичні заяви, а й практичні питання можливої операції: як швидко перекинути війська, забезпечити їх усім необхідним та підтримувати підрозділи протягом тривалого часу.

При цьому важливо розрізняти підготовку і прийняте рішення. Навчання відпрацьовують можливий сценарій на випадок припинення вогню, але власними силами не підтверджують узгодженого плану негайного введення іноземних військ в Україну.

Ключовими залишаються умови майбутнього перемир'я, формат міжнародних гарантій безпеки та готовність європейських держав взяти на себе конкретні зобов'язання. Саме від цих рішень залежатиме, чи перетвориться військова підготовка на реальну місію.

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