Естонія назвала умову миру в Європі: Рійгікогу зробив жорстку заяву

Парламент Естонії прийняв заяву про війну Росії проти України та майбутню безпеку Європи. Рійгікогу прямо пов'язав перспективу сталого світу на континенті з наслідком російсько-української війни.

Естонія. Фото: з відкритих джерел

У документі йдеться, що перемога України та стратегічна поразка Росії розглядаються естонськими депутатами як необхідні передумови для довгострокового миру та безпеки в Європі.

При цьому парламент підкреслив, що мир, за його позицією, не повинен досягатися за рахунок поступок, які можуть розглядатися як винагорода за агресію. У Рійгікогу також виступили проти повернення до моделі "сфер впливу".

Згідно із заявою, основою будь-якого сталого врегулювання мають залишатися суверенітет та територіальна цілісність України. Водночас Києву потрібні такі гарантії безпеки, які б дозволили запобігти новому нападу Росії.

Окремо естонський парламент закликав європейських союзників зробити перед настанням зими пріоритетом передачу Україні систем протиповітряної оборони та ракет до них. Депутати також висловилися за продовження довгострокової фінансової підтримки Києва та подальший розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

У документі міститься і заклик посилити економічний тиск на Росію. Йдеться про більш ефективне застосування санкцій та боротьбу з їх обходом та порушеннями.

Крім того, Рійгікогу засудив диверсії, кібератаки, підпали, вбивства та інші насильницькі дії у європейських країнах, які у заяві пов'язуються із Росією.

Естонія також підтвердила підтримку майбутнього членства України у НАТО та Євросоюзі. Парламент закликав продовжити роботу над створенням міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та механізмом компенсації збитків Україні.

За заяву проголосували 78 депутатів, один виступив проти. Документ демонструє, що Таллінн розглядає війну в Україні не лише як регіональний конфлікт, а й як безпосереднє питання європейської безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Нехай бояться": хто може стати наступною ціллю Москви в Європі.