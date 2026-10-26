Європа готується назвати Росію головною загрозою: п'ять країн обіцяють не кидати Україну

П'ять найбільших європейських країн за обсягом оборонних витрат готуються виступити із спільним попередженням про російську загрозу. Франція, Німеччина, Італія, Польща та Великобританія мають намір заявити, що дії Москви становлять серйозну та довгострокову небезпеку для безпеки Європи. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проект документа.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

У чернетці заяви йдеться, що війна Росії проти України, порушення повітряного простору союзників, передбачувані диверсії та гібридні атаки не змогли підірвати єдність європейських держав. Міністри оборони п'яти країн обговорюють документ на зустрічі у Парижі, організованій головою французького оборонного відомства Катрін Вотрен. Остаточні формулювання можуть змінитися.

Європейські держави мають намір взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Йдеться про модернізацію збройних сил, підвищення боєздатності та зміцнення колективної оборони НАТО. При цьому США в проекті названі незамінним союзником, але європейські учасники альянсу мають отримати більшу роль у прийнятті рішень.

Окрема увага приділяється передбачуваним російським гібридним операціям: кібератакам, підпалам, диверсіям, вторгненням безпілотників та загрозам критичній інфраструктурі. Європейські чиновники розглядають такі дії як спробу перевірити готовність НАТО реагувати на погрози, не допускаючи відкритого військового зіткнення.

У проекті також наголошується, що фінансові та регуляторні інструменти Євросоюзу можуть допомогти наростити оборонні можливості. При цьому зусилля ЄС мають доповнювати НАТО, а не дублювати її функції.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше попереджав про спроби Москви дестабілізувати європейські демократії та закликав зміцнювати оборону, знижуючи залежність від США.

"Ми збережемо нашу непохитну відданість підтримці України у її боротьбі з російською агресією", — йдеться у проекті заяви.

У ньому також обіцяють протидіяти російському тіньовому флоту та порушенням повітряного простору Європи. На думку авторів документа, здатність України захищатись залишається найважливішою умовою безпеки всього євроатлантичного регіону.

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