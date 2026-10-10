Європа на порозі "великого заміщення": коли корінні жителі стануть меншістю у власних країнах

Європейський континент стоїть на порозі масштабних демографічних змін, які вже протягом найближчих трьох-чотирьох десятиліть можуть докорінно змінити його етнічну та культурну карту. Згідно з останніми дослідженнями Шведського інституту рееміграції, через інтенсивні міграційні потоки та низький рівень народжуваності корінні європейці ризикують перетворитися на меншість у власних державах вже до середини XXI століття.

Європа. Фото: із відкритих джерел

Аналітики склали детальну карту-прогноз, яка демонструє критичні точки для різних країн Європи. Згідно з наведеними даними, першою країною, де корінне населення втратить статус домінуючої більшості, стане Швейцарія – це може статися вже до 2038 року. На другому місці опинилася Швеція, де аналогічні зміни прогнозують до 2046 року.

Не менш тривожна ситуація розгортається й в інших провідних державах Західної та Північної Європи. Так, за даними дослідників, у Бельгії критичний рубіж очікується у 2044 році, у Франції – до 2050 року, у Великій Британії – у 2053-му, а в Німеччині та Нідерландах – до 2058 року. Для південних країн, таких як Іспанія (2057) та Італія (2069), цей процес триватиме дещо довше, але тенденція залишається незмінною.

Експерти наголошують, що ключовим фактором таких швидких темпів є поєднання демографічного старіння корінних націй із високим рівнем імміграції з країн Близького Сходу та Африки. Якщо уряди європейських країн не змінять підходи до міграційної політики та підтримки сім’ї, культурний та соціальний ландшафт Європи зазнає безповоротних трансформацій вже за життя нинішнього покоління.

Раніше "Коментарі" писали – Путін може ризикнути війною з Європою, щоб перемогти Україну: деталі.



