Європа посипалась? Чому європейці шукають контакти з Путіним і чим це загрожує Україні

Поки США за Дональда Трампа ведуть переговори з Москвою, європейські лідери почали шукати власні канали зв’язку з Володимиром Путіним. Чи означає це, що Європа боїться залишитися осторонь домовленостей, і які ризики така дипломатія створює для України? Портал "Коментарі" порівняв відповіді трьох моделей штучного інтелекту.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат ChatGPT вважає, що європейські лідери шукають контактів із Путіним не через довіру до Кремля, а через побоювання, що США можуть домовитися з Москвою на власних умовах, залишивши Європу поза процесом. Власний канал комунікації дозволив би європейцям впливати на можливі домовленості та захищати свою безпеку.

Для України небезпека полягає в тому, що переговори можуть перетворитися на торг без достатньої участі Києва. Під тиском бажання швидше завершити війну можуть просуватися рішення щодо територій, гарантій безпеки чи обмежень для України. Водночас сам діалог не означає зради: узгоджена позиція Європи та подальша підтримка Києва можуть посилити її вплив.

Чат-бот Gemini пояснює спроби поновити контакти з Путіним страхом і політичною втомою. Затяжна війна, економічний тиск, невизначеність щодо політики США та загроза нового зимового енергетичного терору підштовхують частину європейських політиків шукати вихід із ситуації або знижувати напругу для власних виборців.

Для України це загрожує трьома наслідками: послабленням західної єдності, посиленням тиску на Київ із вимогою поступок і фактичним поверненням Росії з міжнародної ізоляції. На думку Gemini, діалог без твердої спільної позиції може лише посилити апетити Кремля.

Чат-бот Grok пов’язує активізацію контактів із тим, що Трамп веде переговори з Москвою, а Європа ризикує втратити вплив на процес. Для Фінляндії та Норвегії, які межують із Росією, додатковим мотивом є власна безпека.

Для України ситуація має два боки. Європейці продовжують консультуватися з Києвом і обіцяти підтримку, однак побоювання залишитися поза переговорами може підштовхнути їх тиснути на Україну заради швидшого завершення війни. Головний ризик — що українські інтереси поступляться бажанню Європи відновити стабільність. Grok наголошує: це ще не зрада, але небезпечний сценарій.

У висновку усі три відповіді сходяться на тому, що Європа прагне зберегти вплив на можливі домовленості між США та Росією, а для України головний ризик — тиск із метою поступок. Відмінність у наголосах: ChatGPT акцентує на необхідності участі Києва, Gemini — на ослабленні західної єдності та легітимізації Кремля, а Grok — на страху Європи втратити місце за столом переговорів. Усі три відповіді водночас не прирівнюють сам факт контактів із Путіним до зради України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку фатальну помилку може зробити Путін.



