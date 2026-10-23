Європа шукає переговорника для розмови з Путіним: названо п'ять можливих кандидатів

Європейські лідери обговорюють, хто міг би представляти країни Європи на можливих прямих переговорах із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України. Як повідомляє The Telegraph, до попереднього списку увійшли п'ять політиків, з якими, за даними видання, вже пов'язувалися щодо потенційної участі у дипломатичному процесі.

ЄС та Росія. Фото: з відкритих джерел

Серед кандидатур — прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Стубб, президент Чехії Петро Павло, глава уряду Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

При цьому остаточного рішення про те, хто саме представлятиме Європу, поки що не прийнято. Більше того, обговорюється варіант, коли до переговорів вирушить не один уповноважений політик, а група європейських лідерів. Про це The Telegraph розповіло джерело, знайоме з перебігом консультацій.

Такий формат міг би знизити ризик розбіжностей між країнами та дозволити уникнути суперечок навколо вибору єдиного представника. Попередні спроби погодити спільну кандидатуру для європейської сторони, як зазначає видання, не дали результату.

Питання про прямий діалог з Кремлем стає дедалі актуальнішим на тлі обговорень можливого мирного врегулювання війни в Україні. У європейських столицях, за даними публікації, зростає розуміння того, що певного моменту може знадобитися узгоджена позиція для переговорів із російським керівництвом.

Однак саме обговорення кандидатур не означає, що переговори вже узгоджені чи Москва готова до компромісу. Поки що йдеться про можливий механізм представництва Європи, а не про затверджену дипломатичну місію.

Додаткову складність створює потреба узгодити інтереси держав ЄС та європейських партнерів за його межами. Включення до списку прем'єра Норвегії, яка не входить до Євросоюзу, показує, що обговорення може торкатися більш широкого європейського формату.

Головне питання тепер – чи вдасться європейським лідерам домовитися про єдиний підхід та отримати реальну можливість впливати на переговорний процес, якщо він розпочнеться.

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