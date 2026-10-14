Європа виявилася не готовою до змін у політиці Вашингтона, хоча сигнали про зближення адміністрації Дональда Трампа з Кремлем з'явилися ще на початку його другого президентського терміну. Такого висновку дійшов оглядач The Telegraph Деніел Джонсон, критикуючи європейських лідерів за відсутність узгодженої стратегії підтримки України.

Україна, ЄС та США. Фото: з відкритих джерел

На думку автора, американська адміністрація веде переговори з Росією, нерідко залишаючи Київ осторонь. При цьому дипломатичні контакти, як зазначає Джонсон, поки що не призвели до суттєвих поступок Москви, а війна триває.

Європейські держави збільшують допомогу Україні, проте її реальні обсяги, стверджує оглядач, не відповідають потребам країни. Як приклад, він наводить Німеччину: незважаючи на заяви про сукупну підтримку на рівні 100 млрд євро, дані Кільського інституту, згадані автором, вказують на фактично передані 41,7 млрд євро.

Джонсон також критикує канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за відмову передати Києву далекобійні ракети Taurus. За його оцінкою, розбіжності всередині ЄС заважають виробити жорсткий та послідовний курс. Польща та країни Балтії займають більш рішучу позицію щодо Росії, тоді як частина країн Південної Європи не прагне розширювати участь у підтримці України.

"Європа досі не має плану захисту ні України, ні самої себе", — пише оглядач.

Він вважає, що європейські лідери надто довго покладалися на американські гарантії та не підготували достатніх альтернатив на випадок зміни курсу США. Тепер, на його думку, ця нерішучість послаблює позиції Києва та обмежує можливості Європи самостійно впливати на перебіг війни.

На закінчення Джонсон різко оцінює дії європейських столиць, стверджуючи, що їхня пасивність допомагає політиці Трампа, яку він вважає загрозою західній єдності. Це оцінка автора The Telegraph, яка відображає його позицію у дискусії щодо майбутнього європейської безпеки.

Читайте на порталі "Коментарі" — Кремль відреагував на обмеження Starlink в Україні: Пєсков зробив несподівану заяву.



