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Європейський друг Путіна несподівано подав у відставку: у якій країні відбудуться дострокові вибори

Глава Сербії залишив посаду напередодні дострокових виборів і тепер має намір боротися за посаду прем'єр-міністра

28 вересня 2026, 07:27
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Кравцев Сергей

Президент Сербії Олександр Вучич офіційно пішов у відставку. Своє рішення він оголосив 27 вересня, заявивши, що має намір брати участь у майбутніх парламентських виборах вже як звичайний громадянин. Наступного ранку обов'язки президента має прийняти голова парламенту Ана Брнабіч.

Європейський друг Путіна несподівано подав у відставку: у якій країні відбудуться дострокові вибори

Александар Вучич. Фото: з відкритих джерел

Відставка пов'язана із політичним майбутнім Вучича. Його другий президентський термін мав завершитися у травні 2027 року, проте Конституція Сербії не дозволяє йому балотуватися на третій термін. Тому Вучич вирішив очолити свою Сербську прогресивну партію на дострокових парламентських виборах, призначених на 25 жовтня.

Таким чином, колишній президент отримує можливість боротися за посаду глави уряду. Саме прем'єр-міністром Вучич раніше був у 2014-2017 роках, після чого у 2017 році перейшов на президентську посаду.

Відставка відбулася на тлі затяжної політичної кризи у Сербії. Одним із головних його каталізаторів стало обвалення навісу на залізничному вокзалі в Нові-Саді 1 листопада 2024 року. Тоді загинули 16 людей. Після трагедії країною почалися масові протести, в яких учасники вимагали відповідальності і звинувачували владу в корупції та проблемах з державними будівельними проектами.

В останні місяці протестний рух посилився, а молодіжні та студентські активісти вирішили безпосередньо брати участь у парламентській кампанії. Вучич, своєю чергою, заявив про намір особисто очолити передвиборчу боротьбу правлячої партії.

Тепер Сербія входить у новий політичний етап. Парламентські вибори відбудуться 25 жовтня, а президентські вибори мають відбутися до кінця грудня.

Формально Вучич залишає найвищу державну посаду. Проте вже найближчими тижнями стане зрозумілим, чи зможе він зберегти політичний вплив, перейшовши з президентського кабінету у боротьбу за крісло прем'єр-міністра.

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