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Фіцо відкриває Москві двері: до яких важливих переговорів із Росією повертається Словаччина

Братислава готується відновити роботу міжурядової комісії, заморожену після вторгнення РФ в Україну

15 жовтня 2026, 10:19
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Кравцев Сергей

Словаччина та Росія мають намір відновити засідання міжурядової комісії, зупинені після початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року. Як повідомляє Politico, сторони планують обговорити енергетичну співпрацю, культурні зв'язки та ставлення до російських спортсменів.

Фіцо відкриває Москві двері: до яких важливих переговорів із Росією повертається Словаччина

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

За словами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, зустріч має відбутися 25 листопада у Москві. У розпорядженні Politico опинилася російська урядова записка, згідно з якою глава МЗС Словаччини Юрай Бланар погодився провести засідання під час відеоконференції 20 серпня. У документі від 10 вересня, проте, спочатку фігурували дати 26-27 жовтня.

Остання зустріч комісії відбулася у Братиславі 12 листопада 2021 року. Тепер одним із головних питань може стати енергетика. Згідно з російською запискою, Бланар виступив проти поступової відмови Євросоюзу від російського газу та запропонував обговорити подальші поставки. Словацька сторона також зацікавлена у продовженні транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба" та регулярних постачаннях ядерного палива для місцевих електростанцій.

Проте порядок денний не обмежується енергоресурсами. Сторони мають намір розглянути створення робочих груп з культури, туризму, сільського господарства та охорони навколишнього середовища, а також майбутнє Російського центру науки та культури у Братиславі.

Окремою темою, за даними документа, стане становище російських спортсменів на міжнародних змаганнях. Бланар, як стверджується, висловив незгоду з обмеженнями, які Москва вважає дискримінаційними.

У словацькому МЗС пояснюють підхід прагненням підтримувати діалог з країнами, з якими можлива прагматична співпраця у національних інтересах. На тлі війни Росії проти України повернення переговорів із Москвою може стати черговим свідченням курсу уряду Фіцо на збереження контактів із Кремлем.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/russia-plans-revive-slovakia-ties/
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