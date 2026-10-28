Масштабна залізнична катастрофа: зіткнулися два швидкісні поїзди, щонайменше 50 загиблих та 179 поранених

Уранці 28 жовтня 2026 року в Іспанії сталася жахлива залізнична аварія за участю двох швидкісних поїздів. Трагічний інцидент зафіксовано на залізничній артерії Мадрид — Андалусія, між населеними пунктами Лос-Єбенес та Урда у провінції Толедо. Експрес компанії Renfe на великій швидкості врізався ззаду в потяг оператора Iryo, який у той момент не рухався і стояв на коліях.

Наслідки зіткнення поїздів в Іспанії

Масштаби катастрофи виявилися колосальними, оскільки в обох поїздах перебувала велика кількість людей — 397 пасажирів у Renfe та 147 осіб у складі Iryo.

"Два вагони Iryo зійшли з рейок, — повідомляє видання El Español із посиланням на службу цивільного захисту, описуючи перші наслідки потужного удару. — Точну кількість постраждалих і причини катастрофи ще встановлюють. Рух швидкісною лінією призупинили".

За оновленими офіційними даними, внаслідок зіткнення вже загинули щонайменше 50 людей, а ще понад 179 осіб дістали поранення різного ступеня важкості. До місця аварії оперативно стягнули значні сили екстрених служб, зокрема загони пожежників, численні бригади медиків та три медичні гелікоптери для термінової евакуації важкопоранених.

Для надання допомоги постраждалим та розміщення людей терміново готують спеціальні приміщення, зокрема задіяли спортивну залу в найближчому містечку Урда. Через масштаби національної трагедії прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес ухвалив рішення скасувати всі офіційні заходи, які були заплановані у нього на цей день.

Журналісти наголошують, що ця смертельна катастрофа є вже другим подібним випадком за участю поїздів цих операторів на вказаній лінії за останні 9 місяців. Попередня велика аварія сталася поблизу Адамуса у січні цього року, забравши життя 46 людей.

Стосовно причин нинішньої аварії, залізничний оператор Adif спільно з регіональною владою проводить детальне розслідування. Попередньо іспанські медіа повідомляють, що причиною трагедії могла стати технічна несправність системи контролю руху на цій ділянці колії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабінет Міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної тривоги. Про це у відповіді на журналістський запит видання "Коментарі" повідомив Департамент інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця".



