Західні фінансові та політичні інституції висувають дедалі жорсткіші економічні критерії офіційному Києву, прямо пов'язуючи подальшу підтримку із результативністю боротьби з внутрішньою корупцією та фінансовими махінаціями. Новим приводом для кулуарних дискусій у Верховній Раді стали закриті деталі саміту лідерів, які оприлюднили американські фінансові оглядачі.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський

Народний депутат Максим Бужанський у своєму аналітичному дописі прокоментував публікацію авторитетного закордонного видання.

"Блумберг пише, що на зустрічі з Зеленським, Урсула фон дер Ляєн вимагала двох конкретних речей: збільшення податкових надходжень та боротьби з тіньовою економікою, — зазначив парламентар, вказуючи на серйозний розрив між очікуваннями партнерів та українською реальністю. Даючи оцінку спроможності профільних контролюючих органів, нардеп додав: — Складно розцінити це як то інакше, ніж категоричну неудовлетворённість ЄС результатами роботи відреформованих БЕБ та Митниці".

На переконання Бужанського, нинішня кризова ситуація з наповненням бюджету є закономірним результатом моделі реформування, яку Україні фактично нав'язали ззовні під гаслами створення "незалежних антикорупційних інституцій".

"На жаль, Президент з якоїсь причини не говорить Голові Єврокомісії, що і БЕБ, і Митниця відреформовані у повній відповідності до написаних українськими активістами вимог європейських партнерів, і українська влада ніяким чином не може впливати на їхню діяльність та відповідати за неї, — наголосив законодавець, розкриваючи головну суперечність західного підходу до українського держуправління. Резюмуючи позицію очільниці ЄС, Максим Бужанський підсумував: — Тому що головною вимогою була не ефективність Митниці та БЕБ, не ефективність боротьби з тіньовою економікою, і не збільшення збирання податків, а незалежність органів та їхніх керівників. Результати ми чудово бачимо в позиції Урсули фон дер Ляєн, їй вони явно не подобаються".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив українській стороні, що питання використання терміналів Starlink для ударів по цілях на території Росії слід обговорювати безпосередньо з Ілоном Маском. Про це повідомила кореспондентка Newsmax Нана Саджая із посиланням на українського чиновника, який говорив на умовах анонімності.