logo_ukra

BTC/USD

79797

ETH/USD

2312.88

USD/UAH

45.54

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Не лише українці: кого планують переселити до Франції та Великобританії
commentss НОВИНИ Всі новини

Не лише українці: кого планують переселити до Франції та Великобританії

Бен-Гвір підтримав ідею Трампа щодо вивезення палестинців до Європи та повного захоплення анклаву

27 жовтня 2026, 14:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір виступив із резонансною ініціативою щодо майбутнього Сектора Гази, запропонувавши кардинальне вирішення конфлікту шляхом повної депортації місцевого населення до європейських країн.

Не лише українці: кого планують переселити до Франції та Великобританії

Ілюстративне фото

Урядовець вважає за необхідне встановити повний контроль над територією палестинського анклаву та організувати масовий виїзд його мешканців. В інтерв’ю виданню Jerusalem Post Ітамар Бен-Гвір закликав захопити весь Сектор Гази та забезпечити виїзд його жителів. Свою позицію він синхронізував із передвиборчими гаслами з-за океану, активно "підтримавши ідею Дональда Трампа про переселення близько двох мільйонів людей" за межі історичного регіону.

Політик наголосив, що такий крок не має виглядати як насильницьке вигнання, а радше як надання нових можливостей для переселенців на європейському континенті. За словами ізраїльського посадовця, гуманітарний аспект цього процесу має бути ретельно продуманий. Бен-Гвір заявив, що тим, хто хоче покинути Газу, слід створити гідні умови життя за кордоном, зокрема в таких країнах, як Франція та Велика Британія.

Ця заява є продовженням тривалої та агресивної медійної кампанії міністра, спрямованої на радикальну зміну демографічної карти регіону.

Нагадаємо, що раніше міністр публікував згенеровані ШІ-відео з переселенням жителів Гази до Парижа, які викликали значний міжнародний резонанс. Окрім візуальних закликів у соцмережах, очільник відомства нацбезпеки "неодноразово виступав за бомбардування анклаву й точкові ліквідації" лідерів радикальних угруповань, займаючи найбільш безкомпромісну позицію всередині ізраїльського уряду.

Раніше портал "Коментарі" писав, що українські прикордонники пояснили, як насправді затримали громадянина Ізраїлю.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини