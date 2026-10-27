Не лише українці: кого планують переселити до Франції та Великобританії

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір виступив із резонансною ініціативою щодо майбутнього Сектора Гази, запропонувавши кардинальне вирішення конфлікту шляхом повної депортації місцевого населення до європейських країн.

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Урядовець вважає за необхідне встановити повний контроль над територією палестинського анклаву та організувати масовий виїзд його мешканців. В інтерв’ю виданню Jerusalem Post Ітамар Бен-Гвір закликав захопити весь Сектор Гази та забезпечити виїзд його жителів. Свою позицію він синхронізував із передвиборчими гаслами з-за океану, активно "підтримавши ідею Дональда Трампа про переселення близько двох мільйонів людей" за межі історичного регіону.

Політик наголосив, що такий крок не має виглядати як насильницьке вигнання, а радше як надання нових можливостей для переселенців на європейському континенті. За словами ізраїльського посадовця, гуманітарний аспект цього процесу має бути ретельно продуманий. Бен-Гвір заявив, що тим, хто хоче покинути Газу, слід створити гідні умови життя за кордоном, зокрема в таких країнах, як Франція та Велика Британія.

Ця заява є продовженням тривалої та агресивної медійної кампанії міністра, спрямованої на радикальну зміну демографічної карти регіону.

Нагадаємо, що раніше міністр публікував згенеровані ШІ-відео з переселенням жителів Гази до Парижа, які викликали значний міжнародний резонанс. Окрім візуальних закликів у соцмережах, очільник відомства нацбезпеки "неодноразово виступав за бомбардування анклаву й точкові ліквідації" лідерів радикальних угруповань, займаючи найбільш безкомпромісну позицію всередині ізраїльського уряду.

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