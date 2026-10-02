Нова зброя Кремля: Росію та Білорусь звинуватили у новій схемі біля кордонів НАТО

Росію та Білорусь звинувачують у сприянні схемі, за якою мігрантів із Близького Сходу та Африки доставляють до кордонів країн Євросоюзу та НАТО. Про це пише The New York Times із посиланням на латвійських чиновників.

Кордон Польщі. Фото: з відкритих джерел

За їхніми словами, тисячі людей цього року прибули до Латвії. Понад 11 тисяч заявників отримали відмови, і ця кількість продовжує зростати. Водночас точні масштаби незаконного перетину кордону залишаються невідомими.

Латвійські представники стверджують, що мігрантів можуть заманювати до Росії та Білорусі, пропонуючи, зокрема, авіарейси до Москви або Мінська. Далі, за їхньою версією, людей перевозять до районів поблизу кордонів Латвії, Литви, Польщі та інших держав ЄС.

Після потрапляння до Латвії мігранти намагаються встановити контакти з контрабандистами та продовжити рух у напрямку Західної Європи. Латвійські посадовці вважають, що таким чином Москва та Мінськ можуть створювати додатковий тиск на європейські держави.

Особливу увагу латвійська влада приділяє політичному фактору. За оцінкою чиновників, міграційна криза може посилювати суспільну напруженість напередодні парламентських виборів та впливати на внутрішньополітичні настрої. Водночас твердження про політичну мету цієї схеми є позицією латвійської сторони, а Росія звинувачення заперечує або не дає на них публічної відповіді.

На тлі ситуації Латвія посилила охорону кордону з Білоруссю. Там встановили сталеве загородження з колючим дротом, камерами та датчиками руху, а також використовують безпілотники й мобільні патрулі швидкого реагування.

Латвійські чиновники розглядають міграційний тиск як частину ширшої стратегії гібридного впливу, метою якої, на їхню думку, є створення додаткових проблем для європейських країн без прямого військового зіткнення.

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