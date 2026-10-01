Одна з країн Європи закриває центри прийому: що тепер чекає на українських біженців

Фінська міграційна служба Migri почала масштабне скорочення мережі центрів прийому прохачів притулку. Протягом 2026 року вже припинили роботу вісім центрів та групових будинків, ще вісім підрозділів закриються до кінця лютого 2027 року. В результаті їхня кількість скоротиться приблизно вдвічі. Про це повідомляє Yle.

Біженці. Фото: з відкритих джерел

На початок червня у Фінляндії діяли 30 підрозділів для дорослих, 13 – для неповнолітніх, а також два підрозділи тимчасового тримання. Одним із найближчих до закриття стане центр у Куопіо, яким керує компанія Kotokunta. Його особливістю є те, що мешканці знаходяться не в одній будівлі, а в орендованих квартирах.

У Migri пояснюють скороченням зниженням кількості людей, які користуються системою прийому. За словами керівника відділу послуг прийому Еліни Нурмі, кількість прохачів притулку зменшилася, а потік людей, які прибувають із України через війну, не збільшився. Крім того, частина колишніх гостей центрів вже переїхала і стала жителями фінських муніципалітетів.

Додаткове значення набули змін законодавства, що набули чинності у вересні. Наразі послуги центру прийому припиняються через три місяці після отримання посвідки на проживання та можливості подати заяву на закріплення за муніципалітетом.

Те саме правило стосується одержувачів тимчасового захисту. У Migri зазначають, що насамперед воно поширюється на українців. Після отримання права на муніципальне проживання їм необхідно протягом трьох місяців перейти із системи прийому до муніципалітету.

Людей із центрів, що закриваються, при необхідності будуть переводити в інші установи, де є вільні місця. Це може означати переїзд до іншого міста. При цьому Migri обіцяє якомога враховувати роботу, навчання та інші зв'язки людини з конкретним місцем.

Таким чином, скорочення мережі пов'язане не з припиненням підтримки як такої, а зі зменшенням кількості людей, яким вона потрібна, та переведенням частини українців та інших одержувачів захисту у звичайну систему муніципального проживання.

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