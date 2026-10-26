Орбан в ООН: Сибіга відреагував іронічною пропозицією «виводити його на каву»

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Недилько Ксения
В українському зовнішньополітичному відомстві з іронією прокоментували ініціативу щодо можливого обрання прем'єр-міністра Угорщини на керівну посаду в Організації Об'єднаних Націй. Очільник міністерства оцінив потенційні наслідки такого кроку для світової дипломатії, згадавши специфічні методи роботи угорського політика всередині Європейського Союзу.
Віктор Орбан
Дипломат підкреслив, що очільник Угорщини роками відточував подібні механізми впливу, регулярно блокуючи та зриваючи ухвалення фундаментальних рішень європейської спільноти.
Водночас керівник українського МЗС натякнув на дипломатичні інструменти, які раніше вже дозволяли європейським лідерам обходити деструктивну позицію Будапешта під час важливих голосувань.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що адміністрація Дональда Трампа, за даними The Wall Street Journal, розглядає можливість просування колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Як стверджують джерела видання, американські представники самі зв'язалися з угорським політиком і з'ясували, чи він зацікавлений на цій посаді.