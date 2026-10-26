Орбан в ООН: Сибіга відреагував іронічною пропозицією «виводити його на каву»

В українському зовнішньополітичному відомстві з іронією прокоментували ініціативу щодо можливого обрання прем'єр-міністра Угорщини на керівну посаду в Організації Об'єднаних Націй. Очільник міністерства оцінив потенційні наслідки такого кроку для світової дипломатії, згадавши специфічні методи роботи угорського політика всередині Європейського Союзу.

Віктор Орбан

"Переконаний, що Віктор Орбан на посаді Генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу", — наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Дипломат підкреслив, що очільник Угорщини роками відточував подібні механізми впливу, регулярно блокуючи та зриваючи ухвалення фундаментальних рішень європейської спільноти.

Водночас керівник українського МЗС натякнув на дипломатичні інструменти, які раніше вже дозволяли європейським лідерам обходити деструктивну позицію Будапешта під час важливих голосувань.

"Ми можемо поділитися з рештою світу нашим чудовим досвідом, як вчасно виводити його на каву", — резюмував Сибіга, натякаючи на відомий прецедент під час саміту ЄС, коли європейські колеги порадили угорському лідеру залишити залу засідань на час ухвалення рішення щодо України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що адміністрація Дональда Трампа, за даними The Wall Street Journal, розглядає можливість просування колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Як стверджують джерела видання, американські представники самі зв'язалися з угорським політиком і з'ясували, чи він зацікавлений на цій посаді.