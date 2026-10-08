Прем'єр Грузії зробив зухвалу заяву про Україну та Молдову

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе різко відреагував на оцінку Єврокомісії, згідно з якою країна помітно відстає від України та Молдови у процесі європейської інтеграції.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Фото: з відкритих джерел

Приводом для заяви Кобахідзе стало затвердження Єврокомісією підготовчих документів щодо розширення ЄС щодо України, Молдови, Албанії та Чорногорії. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Грузія фактично залишається кандидатом "тільки на папері" і виявила бажання бачити Тбілісі на рівні, якого вже досягли Київ та Кишинів.

Кобахідзе відповів, що порівняння з Україною та Молдовою для Грузії нібито не є приводом прагнути лідерства.

"Якщо Молдова та Україна в чомусь і випереджають Грузію, то виключно за негативними показниками", — заявив грузинський прем'єр.

Він додав, що Тбілісі не хоче "минути" ці країни за подібними показниками.

За словами Кобахідзе, уряд Грузії бачить власний шлях розвитку, який ґрунтується на світі та економічному зростанні. При цьому прем'єр запевнив, що країна має намір продовжувати рух у напрямі євроінтеграції.

Він також заявив, що Тбілісі очікує від Єврокомісії "справедливого, правильного та здорового підходу". За словами прем'єра, Грузія нібито вже виконала близько 90% зобов'язань щодо Угоди про асоціацію з ЄС.

Кобахідзе стверджує, що країна суттєво випереджає Україну, Молдову та інших кандидатів за низкою показників. При цьому він не уточнив, які саме критерії маються на увазі.

У Брюсселі тим часом оцінюють прогрес країн-кандидатів за власними критеріями та зобов'язаннями. Розбіжності між Тбілісі та Єврокомісією відображають ширшу суперечку щодо темпів та умов європейської інтеграції Грузії.

Кобахідзе наполягає: за "здорового підходу" з боку Брюсселя процес європейської інтеграції Грузії може тривати без перешкод.

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