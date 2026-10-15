«Рознести на тріски» всі НПЗ Росії: у Європі раптово виступили проти закликів Трампа

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал виступив за знищення російських нафтопереробних заводів та інших енергетичних об'єктів, які забезпечують продаж російських енергоносіїв. Про це він заявив 15 жовтня у Брюсселі перед засіданням Європейської ради.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

За словами глави естонського уряду, доходи від торгівлі енергоресурсами дозволяють Москві продовжувати війну проти України. Тому він вважає удари по відповідній інфраструктурі виправданими з погляду послаблення фінансових можливостей Росії.

"Чим швидше всі російські нафтопереробні заводи та потужності, які забезпечують можливість продавати енергоносії, будуть рознесені на тріски, тим краще. Тому що Росія фінансує війну", — заявив Міхал.

Водночас, прем'єр підкреслив, що Естонія продовжує розраховувати на США як на найважливішого союзника по НАТО. За його словами, невелика країна, яка межує з Росією, потребує надійних гарантій безпеки та підтримки партнерів.

Міхал нагадав про інциденти, пов'язані з пошкодженням підводних кабелів та трубопроводів, а також про випадки порушення повітряного простору російськими військовими літаками та безпілотниками. За його твердженням, у подібних ситуаціях Естонія отримувала підтримку союзників щодо НАТО.

Він також зазначив, що безпека країни забезпечується колективними зобов'язаннями альянсу, зокрема, участю США, Великобританії та Франції. Окремо прем'єр послався на запевнення Дональда Трампа про прихильність до зобов'язань перед НАТО, включаючи п'яту статтю договору про колективну оборону.

Таким чином, позиція Таллінна поєднує жорстку риторику щодо російської енергетичної інфраструктури із закликом зберігати трансатлантичну єдність. Для Естонії, що безпосередньо межує з Росією, питання стримування Москви залишається одним із ключових пріоритетів безпеки.

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