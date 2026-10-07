Швеція розгорне Patriot у Польщі: чому це дуже важливо для України

Швеція направить до східної Польщі системи протиракетної оборони Patriot для захисту важливого логістичного центру НАТО, через який проходить військова допомога Україні. Про відправку заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Reuters.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Розгортання має розпочатися у грудні. В операції візьмуть участь близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу протиповітряної оборони із Гальмстаду.

За словами Крістерссона, основним завданням місії стане захист логістичного центру НАТО, розташованого у польському аеропорту. Через цей об'єкт відбувається постачання озброєнь та інше забезпечення для України, тому його безпека має стратегічне значення для всієї системи підтримки Києва.

"Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає в захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту", — заявив шведський прем'єр.

Він не уточнив, скільки саме комплексів Patriot буде перекинуто на польську територію.

Швеція вже посилює свою військову присутність у Польщі. Наприкінці вересня Стокгольм оголосив про направлення туди винищувачів Gripen для участі в місії НАТО зі спостереження за повітряним простором. Літаки мають підтримувати діяльність Альянсу на східному фланзі.

Нова місія з Patriot розширює участь Швеції у захисті інфраструктури НАТО. Стокгольм вступив до Альянсу у 2024 році, і з того часу поступово нарощує внесок у колективну оборону.

Розміщення систем ППО відбувається на тлі підвищеної уваги НАТО до безпеки східного флангу. Особливого значення для Альянсу мають Польща та країни Балтії, розташовані в безпосередній близькості від Росії та Білорусі.

Ідеться саме про захист об'єкта НАТО. Шведська влада не заявляла про підготовку підрозділу до безпосередньої участі у бойових діях в Україні.

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