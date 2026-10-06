Трамп запропонував допомогу Росії через чуму: у Кремлі зробили вкрай дивну заяву

У Кремлі позитивно відреагували на пропозицію президента США Дональда Трампа допомогти Росії через ситуацію з небезпечною інфекцією в Іркутській області. Напередодні американський лідер заявив, що Вашингтон готовий надати Москві допомогу після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту в Сибіру. При цьому точний діагноз жінки офіційно не підтверджений: російська сторона повідомляє про пневмонію невстановленої етіології, хоча обставини смерті спричинили занепокоєння та масштабні профілактичні заходи.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію Трампа, заявив, що Москва позитивно оцінює сам факт готовності США надати допомогу.

"Це завжди дуже добре, коли пропонується взаємна допомога", — сказав представник Кремля.

Водночас Пєсков закликав орієнтуватися на офіційну інформацію російських санітарних служб, які стверджують, що ситуація перебуває під контролем.

Трамп зі свого боку повідомив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією та готовий допомогти Росії. Його заява прозвучала на тлі повідомлень про карантинні заходи в Іркутській області після смерті працівниці спеціалізованої лабораторії. Американські чиновники також закликали Москву до більшої прозорості щодо обставин інциденту.

Водночас говорити про нову епідемію чуми в Росії наразі передчасно. Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я заявляють, що підтвердженого випадку чуми немає, а ризик її поширення за межі регіону залишається низьким. Російська влада продовжує спостереження за контактними особами та проводить профілактичні заходи.

Портал "Коментарі" вже писав, що дискусія про політичне майбутнє Володимира Зеленського набирає обертів ще до завершення війни. Свіже дослідження КМІС показало, що 53% українців вважають, що президенту варто обмежитися одним нинішнім терміном, тоді як 42% допускають його участь у наступних виборах. У грудні 2025 року співвідношення було іншим — 46% проти 45%. Водночас 71% опитаних виступають проти проведення виборів зараз.