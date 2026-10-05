У Кремлі не приховують радості: хто перемагає на виборах у сербській автономії Боснії та Герцеговини

Парламентські вибори у Боснії та Герцеговині знову продемонстрували політичний розкол між двома частинами країни. Згідно з попередніми даними, у Федерації Боснії та Герцеговини лідирує Партія демократичної дії (SDA), тоді як у Республіці Сербській помітні позиції зберігає "Союз незалежних соціал-демократів" (SNSD), пов'язаний із Мілорадом Додіком.

Милорад Додік. Фото: із відкритих джерел

Станом на обробку 89,45% голосів у Федерації SDA отримала 30,63%. Друге місце посідає Соціал-демократична партія Боснії та Герцеговини з 15,27%, третє – коаліція навколо Хорватського демократичного співтовариства з 13,89%. Четвертою йде Партія за Боснію та Герцеговину з 8,97%.

У Республіці Сербській картина інша. SNSD займає провідні позиції за підсумками підрахунку голосів у кількох виборчих округах. Наприклад, у третьому окрузі партія отримала 35,54% та чотири мандати за обробленими даними.

При цьому попередні результати показують, що вплив політичної сили Додіка виходить далеко за межі одного округу. SNSD також лідирує на виборах до парламенту Боснії та Герцеговини у відповідній виборчій одиниці, отримуючи 38,40% за опрацьованими даними.

Сам Додік не брав участі у виборах як кандидат на колишню посаду після позбавлення права обіймати державні посади. Однак його політичний вплив залишається значним, а SNSD продовжує відігравати одну з центральних ролей у політиці Республіки Сербської.

Вибори відбуваються на тлі давнього протистояння між боснійськими мусульманами, сербами та хорватами. Країна фактично розділена між Федерацією Боснії та Герцеговини та Республікою Сербської, а центральні інститути мають обмежені повноваження.

Остаточні результати ще не підбиті. За даними Klix, на поточному етапі опрацьовано близько 90% виборчих дільниць, тому розподіл мандатів та позиції окремих партій ще можуть змінитися.

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