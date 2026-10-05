logo_ukra

BTC/USD

86224

ETH/USD

2723.95

USD/UAH

44.99

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа У Кремлі не приховують радості: хто перемагає на виборах у сербській автономії Боснії та Герцеговини
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі не приховують радості: хто перемагає на виборах у сербській автономії Боснії та Герцеговини

Поки у Федерації Боснії та Герцеговини лідирують переважно пробоснійські сили, у Республіці Сербській зберігає сильні позиції SNSD

5 жовтня 2026, 07:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Парламентські вибори у Боснії та Герцеговині знову продемонстрували політичний розкол між двома частинами країни. Згідно з попередніми даними, у Федерації Боснії та Герцеговини лідирує Партія демократичної дії (SDA), тоді як у Республіці Сербській помітні позиції зберігає "Союз незалежних соціал-демократів" (SNSD), пов'язаний із Мілорадом Додіком.

У Кремлі не приховують радості: хто перемагає на виборах у сербській автономії Боснії та Герцеговини

Милорад Додік. Фото: із відкритих джерел

Станом на обробку 89,45% голосів у Федерації SDA отримала 30,63%. Друге місце посідає Соціал-демократична партія Боснії та Герцеговини з 15,27%, третє – коаліція навколо Хорватського демократичного співтовариства з 13,89%. Четвертою йде Партія за Боснію та Герцеговину з 8,97%.

У Республіці Сербській картина інша. SNSD займає провідні позиції за підсумками підрахунку голосів у кількох виборчих округах. Наприклад, у третьому окрузі партія отримала 35,54% та чотири мандати за обробленими даними.

При цьому попередні результати показують, що вплив політичної сили Додіка виходить далеко за межі одного округу. SNSD також лідирує на виборах до парламенту Боснії та Герцеговини у відповідній виборчій одиниці, отримуючи 38,40% за опрацьованими даними.

Сам Додік не брав участі у виборах як кандидат на колишню посаду після позбавлення права обіймати державні посади. Однак його політичний вплив залишається значним, а SNSD продовжує відігравати одну з центральних ролей у політиці Республіки Сербської.

Вибори відбуваються на тлі давнього протистояння між боснійськими мусульманами, сербами та хорватами. Країна фактично розділена між Федерацією Боснії та Герцеговини та Республікою Сербської, а центральні інститути мають обмежені повноваження.

Остаточні результати ще не підбиті. За даними Klix, на поточному етапі опрацьовано близько 90% виборчих дільниць, тому розподіл мандатів та позиції окремих партій ще можуть змінитися.

Читайте на порталі "Коментарі" — Росія взялася за мости Києва: з якою новою загрозою зіткнулася столиця.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини