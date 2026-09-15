Вони ховаються у всіх на очах: українець загадково прикрасив вулиці Будапешта

У Будапешті можна зустріти незвичайні бронзові фігурки, які легко сприйняти як непомітні деталі міського середовища. Їх створив український скульптор Михайло Колодко, а деякі роботи з'явилися без офіційних церемоній та привернули увагу мешканців своєю несподіванкою.

Фігурка зайця в Будапешті. Фото: доктор Кріс Стаут drchrisstout / Користувач Atlas Obscura

Маленькі скульптури з великими історіями

Колодко створює мініатюрні роботи, присвячені реальним людям, персонажам культури та подіям. Розмір деяких фігурок настільки малий, що перехожому доводиться уважно дивитися на всі боки, щоб виявити їх.

Одна з робіт зображує маленьку людину у формі. Інші скульптури присвячені кіногероям, музикантам та історичним персонажам. Завдяки незвичайному масштабу вони органічно вписуються у міське середовище.

Чому скульптури називають таємними

Частина мініатюрних фігурок з'явилася у місцях, де їх важко помітити з першого погляду. Вони розташовані на набережних, біля будівель, вулиць та інших міських об'єктів. Такий підхід робить прогулянку Будапештом схожою на квест: людина може випадково виявити невелику скульптуру там, де зовсім не очікувала її побачити.

Фігурка собаки. Фото: nicholasabateman / Користувач Atlas Obscura

Деякі роботи пов'язані з історією самої Угорщини, інші відсилають до популярної культури чи особистих історій автора. Саме поєднання невеликого розміру, несподіваного розташування та відомих образів зробило ці скульптури незвичайною частиною Будапешта.

Український слід у Будапешті

Михайло Колодко народився в Ужгороді та має українське походження. Його творчість здобула популярність завдяки мініатюрним скульптурам, встановленим у різних містах, але особливо помітною стала серія робіт у Будапешті.

Сьогодні пошук таких фігурок може стати окремим маршрутом для тих, хто бажає побачити угорську столицю з незвичайного боку. Багато з них знаходяться буквально у всіх перед очима, але виявити їх вдається тільки уважним перехожим.

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