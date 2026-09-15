Вони ховаються у всіх на очах: українець загадково прикрасив вулиці Будапешта

Рубрики
МЕНЮ
Сергій Кречмаровський
У Будапешті можна зустріти незвичайні бронзові фігурки, які легко сприйняти як непомітні деталі міського середовища. Їх створив український скульптор Михайло Колодко, а деякі роботи з'явилися без офіційних церемоній та привернули увагу мешканців своєю несподіванкою.
Фігурка зайця в Будапешті. Фото: доктор Кріс Стаут drchrisstout / Користувач Atlas Obscura
Колодко створює мініатюрні роботи, присвячені реальним людям, персонажам культури та подіям. Розмір деяких фігурок настільки малий, що перехожому доводиться уважно дивитися на всі боки, щоб виявити їх.
Одна з робіт зображує маленьку людину у формі. Інші скульптури присвячені кіногероям, музикантам та історичним персонажам. Завдяки незвичайному масштабу вони органічно вписуються у міське середовище.
Частина мініатюрних фігурок з'явилася у місцях, де їх важко помітити з першого погляду. Вони розташовані на набережних, біля будівель, вулиць та інших міських об'єктів. Такий підхід робить прогулянку Будапештом схожою на квест: людина може випадково виявити невелику скульптуру там, де зовсім не очікувала її побачити.
Фігурка собаки. Фото: nicholasabateman / Користувач Atlas Obscura
Деякі роботи пов'язані з історією самої Угорщини, інші відсилають до популярної культури чи особистих історій автора. Саме поєднання невеликого розміру, несподіваного розташування та відомих образів зробило ці скульптури незвичайною частиною Будапешта.
Михайло Колодко народився в Ужгороді та має українське походження. Його творчість здобула популярність завдяки мініатюрним скульптурам, встановленим у різних містах, але особливо помітною стала серія робіт у Будапешті.
Сьогодні пошук таких фігурок може стати окремим маршрутом для тих, хто бажає побачити угорську столицю з незвичайного боку. Багато з них знаходяться буквально у всіх перед очима, але виявити їх вдається тільки уважним перехожим.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо Людвіг II створив свій казковий замок