Який курс обирає Болгарія: чи перемогла проросійський кандидат на президентських виборах

У Болгарії на президентських виборах впевнено лідирує кандидатка Іліана Йотова, яку пов'язують із політичним табором колишнього прем'єра Румена Радєва та курсом "Прогресивної Болгарії". За попередніми даними Центральної виборчої комісії, після опрацювання 92,39% протоколів її президентська пара отримала 57,36% голосів.

Іліана Йотова. Фото: із відкритих джерел

Головний суперник Йотової – колишній виконувач обов'язків глави болгарського уряду Андрей Гюров, який представляє проєвропейську та проукраїнську опозицію, — набрав 39,68%. Такі результати наводить БТА із посиланням на дані ЦВК.

В абсолютних цифрах Йотова отримала понад 1,022 млн. голосів, тоді як за Гюрова проголосували понад 707 тисяч виборців. Ще близько 52,8 тисяч людей обрали варіант "Я нікого не підтримую". Це складає 2,96% голосів.

Йотова вважалася однією з головних лідерів перегонів ще до початку активної фази виборчої кампанії. Однак її перемога має не лише внутрішньополітичне значення. Кандидатку тісно пов'язують із Руменом Радєвим та політикою "Прогресивної Болгарії", яка викликала неоднозначну реакцію серед західних партнерів та прихильників підтримки України.

Критики цього політичного табору вказують на суперечливу позицію щодо Росії, проблеми зі свободою слова, перешкоджання журналістській діяльності та недостатньо жорстку реакцію на атаки російських безпілотників на комерційні судна у винятковій економічній зоні Болгарії.

Андрей Гюров, навпаки, виступає за зміцнення зв'язків з ЄС та НАТО та активнішу протидію російським загрозам. Навесні цього року за його участю було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Болгарією.

Його поразка може стати серйозним сигналом для Києва: політичні сили, які виступають за тіснішу співпрацю з Україною, поки що не змогли заручитися підтримкою більшості болгарських виборців.

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