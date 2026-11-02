З’явилася перша реакція Європи на кібератаку РФ проти застосунку "Повітряна тривога"

Європейський Союз стурбований кібератакою на український застосунок "Повітряна тривога", яка сталася ввечері 1 листопада. У Брюсселі наголошують, що подібні інциденти є частиною ширшої війни Росії проти України та безпосередньо загрожують цивільному населенню. Велика Британія також закликала європейські країни зберігати пильність перед кіберзагрозами з боку Москви. Про це заявили висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас і британський міністр оборони Вес Стрітінг під час спільного брифінгу в Брюсселі.

Кая Каллас. Фото з відкритих джерел

Кая Каллас наголосила, що кібератаки не можна розглядати окремо від інших дій Росії проти України. За її словами, Москва намагається завдати якомога більшої шкоди мирному населенню, зокрема виводячи з ладу системи оповіщення про небезпеку.

Європейська посадовиця також зазначила, що через відсутність успіхів на фронті російська армія прагне змусити українців до покори, посилюючи тиск на цивільних.

Вес Стрітінг закликав європейські країни уважно ставитися до кіберзагроз. Він зауважив, що гібридні атаки та диверсії, які пов'язують із Москвою, відбуваються в різних частинах континенту. Водночас британський міністр підкреслив, що наразі немає підтвердження, хто саме стоїть за конкретним інцидентом з українським застосунком.

Що сталося із застосунком "Повітряна тривога"

Увечері 1 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про ймовірний ворожий вплив на застосунок. Користувачі почали отримувати повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, а також загрозу вуличних боїв, хоча відповідних загроз не було.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про злам "Повітряної тривоги": як кібератака викликала хвилю мемів у мережі.