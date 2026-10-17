Зеленський попросив сусідів відкрити транзит зерна: яку відповідь дала Угорщина

Україна звернулася до сусідніх держав із проханням дозволити транзит зерна через їхню територію, щоб зберегти експорт сільськогосподарської продукції на тлі проблем із чорноморськими маршрутами. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Reuters.

Володимир Зеленський та Петер Мадяр. Фото: сайт Офісу президента України

За словами угорського політика, президент України Володимир Зеленський попросив Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та інші сусідні країни відновити транзитну схему, яка застосовувалась на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Мадяр заявив, що Будапешт не заперечуватиме перевезення українського зерна через Угорщину за умови, що вантажі прямують до інших пунктів призначення і не залишаються на внутрішньому ринку країни.

Як можливий механізм Зеленський, за словами угорського прем'єра, запропонував використовувати опломбовані залізничні склади для доставки кукурудзи до Західної Європи. Така схема могла б спростити контроль за переміщенням продукції та знизити побоювання щодо її потрапляння на місцевий ринок.

Експорт зерна має стратегічне значення для України, яка залишається одним із найбільших світових виробників пшениці, кукурудзи та насіння соняшника. До війни близько 90% експорту цих культур проходило через Чорне море. Проте російські атаки та погрози судноплавству серйозно ускладнили роботу українських портів.

Тому сухопутні маршрути через європейські країни набувають особливої важливості. Вони дозволяють частково компенсувати втрати морської логістики та зберігати постачання української аграрної продукції закордонним покупцям.

Водночас транзит через сусідні держави неодноразово ставав предметом суперечок через конкуренцію на сільськогосподарських ринках та побоювання місцевих виробників. Пропозиція використовувати опломбовані склади має відокремити транзитні перевезення від поставок на внутрішній ринок.

Заява Мадяра вказує на готовність Угорщини розглядати такий варіант, однак сама не означає, що всі країни вже узгодили новий механізм. Для повноцінного відновлення маршрутів потрібна координація між урядами та транспортними службами.

Якщо домовленості вдасться досягти, Україна зможе отримати додатковий канал постачання зерна до Європи в умовах ризиків для чорноморського експорту, що зберігаються.

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