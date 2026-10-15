Зеленський повернувся з Лондона майже ні з чим: який тривожний план Європи

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Кравцев Сергей
Візит Зеленського до Лондона поки не приніс вагомих результатів крім заяви про прискорення поставок ракет LMM . Схоже, стратегія європейців – чекати чим закінчаться вибори в США. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Володимир Зеленський та Енді Бернем. Фото: сайт Офісу президента України
Політолог зазначив, до останнього часу алгоритм дій в таких ситуаціях був наступний. Сварка – європейці просять Україну не ескалювати – лідери Британії, Франції, Німеччини та Італії вмовляють Трампа відступити – примирливо зустріч з Зеленським. Зараз нема навіть натяків на те, що лідери європейських країн починають свою примирливо функцію. Більше того, вони роблять все, щоб не посваритися з Трампом.
Він продовжує, зараз, схоже, запасний план європейців зводиться до двох пунктів. Перший: дочекатися результатів виборів. Другий: за цей час не посваритися з Трампом. Що буде в разі того, коли республіканці збережуть більшість в Сенаті поки абсолютно відкрите питання.
За словами експерта, на цьому фоні варто звернути увагу на те, що стратегія Трампа – це спроба дотиснути не лише Україну, але й ЄС до швидких рішень, які продемонструють, що Трамп досягнув мирної угоди. Поки європейці до цього не готові, але тиск точно буде посилюватися. Паралельно Трамп спробує вийти на певне примирення з Іраном, хоча там ситуація значно складніша, як через те, що США не готові до будь-якої ширшої ескалації ні в Ірані, ні в Ємені, так і через вибори в Ізраїлі, які відбудуться за тиждень до виборів в США.
Також видання "Коментарі" повідомляло – США не попередили Україну про ракетний удар: які пояснення тепер видав Вашингтон.