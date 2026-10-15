Зеленський повернувся з Лондона майже ні з чим: який тривожний план Європи

Візит Зеленського до Лондона поки не приніс вагомих результатів крім заяви про прискорення поставок ракет LMM . Схоже, стратегія європейців – чекати чим закінчаться вибори в США. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Володимир Зеленський та Енді Бернем. Фото: сайт Офісу президента України

Політолог зазначив, до останнього часу алгоритм дій в таких ситуаціях був наступний. Сварка – європейці просять Україну не ескалювати – лідери Британії, Франції, Німеччини та Італії вмовляють Трампа відступити – примирливо зустріч з Зеленським. Зараз нема навіть натяків на те, що лідери європейських країн починають свою примирливо функцію. Більше того, вони роблять все, щоб не посваритися з Трампом.

"В цей же час ми маємо ситуацію, коли низка українських чиновників входить в ескалацію з США без будь-якої стратегії. Більше того, в силу багатьох обставин, в тому числі і обʼєктивних, ми змушені будемо погодитися на ту стратегію, яку нам запропонує ЄС. І тут ми підходимо до головного питання сьогоднішнього дня: "а чи існує план "б" в європейців?", – зазначив Вадим Денисенко.

Він продовжує, зараз, схоже, запасний план європейців зводиться до двох пунктів. Перший: дочекатися результатів виборів. Другий: за цей час не посваритися з Трампом. Що буде в разі того, коли республіканці збережуть більшість в Сенаті поки абсолютно відкрите питання.

За словами експерта, на цьому фоні варто звернути увагу на те, що стратегія Трампа – це спроба дотиснути не лише Україну, але й ЄС до швидких рішень, які продемонструють, що Трамп досягнув мирної угоди. Поки європейці до цього не готові, але тиск точно буде посилюватися. Паралельно Трамп спробує вийти на певне примирення з Іраном, хоча там ситуація значно складніша, як через те, що США не готові до будь-якої ширшої ескалації ні в Ірані, ні в Ємені, так і через вибори в Ізраїлі, які відбудуться за тиждень до виборів в США.

"На жаль, в наступні тижні у нас буде надто мало субʼєктності для самостійної гри. Ми будемо змушені рухатися в фарватері виключно логіки лідерів Європи. Я хотів би просто нагадати всім, що головний принцип американської дипломатії – не вирішити питання, а досягнути балансу сил між великими системами. Це завжди треба памʼятати, коли ми вживаємо термін "справедливість", — зазначив аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – США не попередили Україну про ракетний удар: які пояснення тепер видав Вашингтон.



