Європа перевіряє російський слід у заворушеннях: чи міг Путін підпалити Францію

Європейська влада перевіряє, чи намагалися іноземні держави вплинути на заворушення у Франції та спалахи насильства в інших країнах регіону. Особлива увага приділяється можливим російським інформаційним операціям. Про це повідомляє Financial Times.

Заворушення у Франції. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, проросійські та ультраправі облікові записи розповсюджували відео з насильством і мародерством, здатні посилити відчуття хаосу. Аналітики також виявили ознаки можливого інформаційного впливу з боку Ірану та Алжиру. При цьому доказів того, що іноземні держави організували заворушення або суттєво визначали їх перебіг, поки що не надано.

Дослідник дезінформації паризького Інституту політичних досліджень Sciences Po Давид Колон заявив, що пов'язані з Кремлем лідери думок розповсюджували неправдиві повідомлення. Серед згаданих ним ресурсів – акаунти, які пов'язують із кампанією "Шторм-1516", та мережу впливу "Матрьошка". Проте, за оцінкою дослідника, ці учасники були ініціаторами демонстрацій.

Одним із прикладів став відеозапис протестувальників із феєрверками, який набрав майже шість мільйонів переглядів у соцмережі X. Пізніше з'ясувалося, що кадри було знято не у Франції, а у Тбілісі під час протестів 2024 року.

Європейські уряди доручили спецслужбам з'ясувати, чи російські агенти могли сприяти ескалації насильства. Єврокомісія також обговорювала з французькою владою взаємодію з X, Instagram та TikTok. Платформи закликають реагувати на публікації, пов'язані з мародерством та продажем імовірно викрадених товарів.

У Брюсселі попередили, що при виникненні системних ризиків та відсутності співпраці з боку платформ Єврокомісія може вжити заходів.

Водночас, представники європейських спецслужб закликають не зводити причини заворушень виключно до зовнішнього втручання. Серед можливих факторів називають невдоволення державними інституціями та політичну радикалізацію. Розслідування у Франції триває, а масштаби можливого іноземного впливу ще доведеться встановити.

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