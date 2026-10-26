Ле Пен розпочала боротьбу за Єлисейський палац: що вона обіцяє Франції і чим це загрожує Україні

Марін Ле Пен офіційно розпочала кампанію перед президентськими виборами у Франції 2027 року. На першому великому передвиборному виступі вона представила основні напрямки своєї програми та виступила з різкою критикою політичних опонентів.

Марін Ле Пен. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, мітинг відбувся 25 жовтня в Орлеані – місті, пов'язаному з історією Жанни д'Арк, яку французькі націоналісти вважають символом патріотизму та національного суверенітету.

"Ми переживаємо не кінець світу, а кінець одного світу – їх", — заявила Ле Пен, говорячи про своїх політичних супротивників.

У центрі її програми – боротьба зі злочинністю, посилення міграційної політики та скорочення бюрократії. Політик обіцяє відновити порядок у країні, посилити контроль на кордонах та автоматично висилати іноземців, які вчинили злочини. Окремо вона має намір боротися з організованими злочинними угрупованнями та наркоторгівлею.

В економіці Ле Пен виступає за зниження податкового навантаження на бізнес, підтримку французької промисловості та розвиток штучного інтелекту. Вона також заявляє про намір стримувати державні витрати та не допускати подальшого підвищення пенсійного віку.

При цьому виходити із Євросоюзу політик не пропонує. Натомість вона обіцяє обмежити вплив Брюсселя та поставити національні інтереси Франції на перше місце, у тому числі при ухваленні рішень про військові конфлікти за кордоном.

За даними опитування, опублікованого 25 жовтня, Ле Пен набирає 32-33,5% підтримки. У лідера ультралівих Жан-Люка Меланшона – близько 17%. Ці цифри відбивають результати конкретного дослідження, а чи не гарантують результат виборів.

Для України можливе посилення позицій Ле Пен має особливе значення. В інтерв'ю Financial Times вона заявляла про намір різко скоротити бюджет ЄС та припинити виділення європейських коштів Києву. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи таку позицію, попереджав, що французька оборонна промисловість може втратити можливості, пов'язані з досвідом українського фронту.

Додатковим тлом для кампанії стали протести проти зростання вартості життя, що відбулися у Франції у жовтні. Повідомлення про масові акції та заворушення посилили дискусію про безпеку, ціни та відповідальність влади. Саме ці теми Ле Пен робить одними з центральних у своїй виборчій стратегії.

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