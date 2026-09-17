Ле Пен визначилася: чи буде продовжено допомогу Україні, якщо вона стане президентом Франції

Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що Париж має переглянути обсяг фінансової допомоги Україні, проте не відмовлятиметься від військової підтримки Києва. Про це повідомляє LCI.

Марін Ле Пен. Фото: з відкритих джерел

За словами Ле Пен, стан державних фінансів Франції змушує владу визначати пріоритетні напрямки видатків. Політик вважає, що за цих умов країна вже не може продовжувати фінансувати Україну в колишньому обсязі.

"Я готова робити вибір", — заявила Ле Пен, наголосивши, що скорочення фінансової допомоги не означає припинення підтримки України.

Вона виступила за продовження підготовки українських військовослужбовців та постачання озброєнь, які Київ використовує для оборони. При цьому політик заявила, що Франція, на її думку, більше не має можливостей для збереження колишніх фінансових вливань.

Як аргумент Ле Пен навела внутрішні соціальні витрати Франції. Вона вказала на суперечність між заявами про відсутність коштів на індексацію пенсій та можливістю спрямовувати мільярди євро на європейські зобов'язання та підтримку України.

Окремо Ле Пен прокоментувала дискусію про можливе відправлення французьких винищувачів Rafale для захисту повітряного простору України. Вона підтримала рішення президента Еммануеля Макрона не йти на такий крок, оскільки, на її думку, присутність французьких літаків могла б означати пряме залучення країни до війни.

Водночас політик запропонувала провести мирну конференцію для пошуку шляхів до завершення війни. Ле Пен заявила про намір вести переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, а також залучити до процесу Німеччину, Польщу та Туреччину.

За її словами, Франція має відігравати роль посередника та створювати умови для переговорів. Ле Пен порівняла передбачуваний дипломатичний підхід з історичною роллю Франції у врегулюванні війни у В'єтнамі.

Таким чином, її позиція передбачає скорочення саме фінансової складової підтримки України за збереження окремих напрямків військової допомоги та одночасного просування переговорного формату.

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