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Ле Пен запропонувала Зеленському зустріч в Україні із жорсткою умовою

Французький ультраправий політик заявила про готовність приїхати до Києва та обговорити допомогу Україні

16 жовтня 2026, 14:33
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Кравцев Сергей

Марін Ле Пен, яка представляє французьку ультраправу партію "Національне об'єднання" і претендує на пост президента Франції, висловилася про Володимира Зеленського та перспективи подальшої підтримки України. Політик заявила, що готова особисто зустрітися з українським президентом, але попередила: розраховувати на попередні обсяги фінансової допомоги Парижа не варто. Про це повідомляє Clash Report із посиланням на опубліковане відео.

Ле Пен запропонувала Зеленському зустріч в Україні із жорсткою умовою

Марін Ле Пен. Фото: з відкритих джерел

Ле Пен підкреслила, що не відчуває особистої неприязні до Зеленського і вважає за можливе конструктивну розмову з ним.

За її словами, Франція щороку спрямовувала на підтримку України близько шести мільярдів євро, проте продовжувати фінансування у колишньому форматі країна нібито більше не може.

"Якщо пан Зеленський хоче обговорити це, я з радістю приїду в Україну", — заявила французький політик.

При цьому Ле Пен не виключила, що Париж зможе продовжити військову підтримку Києва за рахунок постачання техніки. Головною перешкодою вона назвала саме фінансові витрати, які, на її думку, необхідно зіставляти із внутрішніми потребами Франції.

Політик також наголосила, що хотіла б мати можливість допомагати Україні грошима, але вважає пріоритетом вирішення проблем французьких громадян. Таким чином, її позиція передбачає можливе збереження військової співпраці у разі скорочення прямої фінансової підтримки.

Заява Ле Пен прозвучала на тлі дискусій у Європі щодо розподілу витрат на допомогу Україні. У разі зміни французького курсу, це могло б вплинути на загальну європейську стратегію підтримки Києва.

Втім, слова політика поки що не означають ухвалення офіційного рішення про зміну чинних програм допомоги. Можлива зустріч із Зеленським також залишається лише пропозицією, а не узгодженим дипломатичним заходом.

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