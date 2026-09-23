Макрон не дотримав емоцій: що заявив про Трампа з трибуни ООН

Президент Франції Еммануель Макрон публічно поставив під сумнів заяви Дональда Трампа щодо досягнення миру у Газі. Різка критика прозвучала під час виступу французького лідера на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Макрон заявив, що говорити про повноцінне мирне врегулювання передчасно, оскільки, за його словами, у секторі Газа не було відкрито жодного гуманітарного коридору.

Французький президент назвав те, що відбувається ситуацією, за яку міжнародному співтовариству має бути соромно, і розкритикував спроби представити американський план як дипломатичний тріумф.

"Але про яку довіру до нас може йтися, якщо ми й далі не діятимемо перед тим, що відбувається в Газі?", — заявив Макрон.

Під час виступу французький лідер емоційно відреагував на ситуацію та вдарив кулаком по трибуні.

Його мова прозвучала за кілька годин після виступу Трампа на тому ж майданчику. Американський президент представив свій 20-пунктовий план щодо Гази як великий дипломатичний успіх і заявив про досягнення домовленостей, спрямованих на припинення війни.

Після критики Макрона Державний департамент США поширив у соцмережі X заяву Трампа. Американський президент говорив про схвалення Радою Безпеки ООН мирного плану та створення "Ради світу", назвавши подію, що сталася "фантастичними".

Трамп також заявив, що війну в Газі було завершено після тривалого конфлікту і що це дозволило врятувати велику кількість життів.

Макрон, у свою чергу, нагадав про визнання Палестини рядом держав і відкинув аргумент, що дипломатичне визнання є лише символічним жестом. Він закликав оцінювати ситуацію щодо фактичних змін на землі.

Французький лідер окремо згадав ситуацію на Західному березі, де, за його словами, продовжуються порушення та насильство із боку ізраїльських поселенців.

Таким чином, виступи двох лідерів продемонстрували помітну розбіжність в оцінках результатів американської дипломатії на Близькому Сході: Трамп говорить про досягнутий успіх, тоді як Макрон закликає судити про нього за реальним гуманітарним становищем у Газі.

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