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Макрон обрушився на Росію з критикою: який удар по Києву викликав у президента Франції емоції

Президент Франції заявив, що атака на найбільшу наукову установу України стала новим свідченням посилення ударів по мирному населенню.

29 вересня 2026, 07:17
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Кравцев Сергей

Президент Франції Еммануель Макрон різко відреагував на російський удар по будівлі Національної академії наук України у Києві. Французький лідер заявив, що подія свідчить про посилення характеру російських атак на українські міста та громадянське населення.

Макрон обрушився на Росію з критикою: який удар по Києву викликав у президента Франції емоції

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Свою позицію Макрон виклав у соціальній мережі X. За словами президента Франції, під удар потрапив найбільший науково-дослідний заклад України.

"Режим Володимира Путіна завдав удару найбільшій науково-дослідній установі України: Національній академії наук України", — написав Макрон.

Французький лідер назвав атаку черговим свідченням того, що російський режим демонструє, як він висловився, "ворожу зневагу" до науки та правди. Макрон також висловив співчуття постраждалим та їхнім сім'ям.

Окремо президент Франції заявив про посилення "варварського характеру" щоденних ударів Росії по мирному населенню України.

Заява Макрона прозвучала на тлі російських атак, що продовжуються, по українських містах і об'єктах інфраструктури. Франція раніше неодноразово заявляла про необхідність продовження підтримки Києва та збереження європейського тиску на Москву.

Макрон також запевнив Україну у довгостроковій підтримці з боку Франції та Європи. За його словами, європейські країни продовжуватимуть допомагати українському народу стільки, скільки потрібно.

Удар по будівлі Національної академії наук України набув додаткового резонансу через символічний характер об'єкта. Йдеться про провідну наукову установу країни, робота якої пов'язана з фундаментальними та прикладними дослідженнями.

Таким чином, атака стала не лише приводом для чергової дипломатичної реакції Парижа, а й частиною ширшої суперечки навколо характеру російських ударів територією України. Французький президент пов'язав подію із загальною тенденцією посилення атак проти цивільного населення.

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