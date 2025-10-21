Макрон озвучив тривожне застереження через зустріч Трампа і Путіна: деталі

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку можливій зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті, проте висунув важливу умову.

Еммануель Макрон. Фото: France 24

Під час офіційного візиту до Словенії Макрон підкреслив, що у будь-яких перемовинах, що стосуються України та безпеки Європи, обов’язково повинні брати участь представники Києва та європейських країн.

"Це позитивно, що президенти можуть зустрітися для обговорення двосторонніх питань. Однак, якщо йдеться про долю України, українська сторона має бути присутня за переговорним столом. Так само, коли зачіпаються питання безпеки Європи, європейські країни мають брати участь у діалозі", — наголосив Макрон.

Водночас іспанське видання El Pais з посиланням на джерела у ЄС зазначає, що серед європейських лідерів ця зустріч викликає серйозне невдоволення і вважається "політичним кошмаром". Представники ЄС і НАТО опинилися в складному становищі, адже війна на території європейської країни обговорюється без залучення самого союзу.

Політтехнолог Віталій Бала додав, що вибір Будапешта для зустрічі є свідомим політичним сигналом з боку Трампа. Це, на його думку, удар по авторитету Європейського Союзу та Міжнародного кримінального суду, адже президент США прагне нівелювати рішення МКС щодо ордерів на арешт Путіна та його спільників.

Як вже писали "Коментарі", попри постійні удари РФ по енергетичній інфраструктурі, багато українських міст — включно з Києвом та Черніговом — виявилися неготовими до тривалих знеструмлень. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Новини.LIVE".