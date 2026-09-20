Макрон різко відреагував на територіальні претензії Трампа до Франції

Президент Франції Емманюель Макрон публічно відреагував на карту, опубліковану Дональдом Трампом, на якій французький архіпелаг Сен-П'єр і Мікелон був зображений під прапором США. Під час візиту на острови Макрон наголосив, що їхня належність до Франції не підлягає обговоренню.

Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Емманюель Макрон після прибуття на французький архіпелаг Сен-П'єр і Мікелон відреагував на територіальні претензії Трампа.

"Ми не будемо це повторювати щоранку тільки тому, що у людей виникають дивні думки або вони висловлюють дивні речі", – відповів французький президент.

Сен-П'єр і Мікелон — це французька заморська територія в північній частині Атлантичного океану, приблизно за 20 км від узбережжя канадського Ньюфаундленду. На архіпелазі проживає близько 6 тисяч людей. Попри близькість до Канади, острови залишаються частиною Франції.

Приводом для реакції Макрона до архіпелагу став допис Трампа 7 вересня. На поширеній ним карті американським прапором були позначені не лише США, а й Канада, Гренландія, Мексика, частина Центральної Америки та Карибського регіону. На ній також опинилися французькі заморські території, зокрема Сен-П'єр і Мікелон.

Візит французького президента має ще один важливий вимір. У Сен-П'єрі Макрон зустрічається з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Це перший офіційний візит канадського прем'єра до архіпелагу. Париж і Оттава таким чином демонструють важливість суверенітету та поглиблення співпраці на тлі напружених відносин із Вашингтоном. Переговори стосуватимуться не лише геополітики. Франція також зацікавлена у збільшенні постачання канадських енергоносіїв, зокрема скрапленого природного газу, на тлі енергетичної нестабільності. Єлисейський палац прямо пов'язує майбутні переговори з пошуком альтернативних джерел нафти та газу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відреагував на територіальні претензії Трампа.