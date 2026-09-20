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Макрон різко відреагував на територіальні претензії Трампа до Франції

Емманюель Макрон заявив, що Сен-П'єр і Мікелон є французькою територією, після публікації Дональдом Трампом карти з американським прапором.

20 вересня 2026, 10:20
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Slava Kot

Президент Франції Емманюель Макрон публічно відреагував на карту, опубліковану Дональдом Трампом, на якій французький архіпелаг Сен-П'єр і Мікелон був зображений під прапором США. Під час візиту на острови Макрон наголосив, що їхня належність до Франції не підлягає обговоренню.

Макрон різко відреагував на територіальні претензії Трампа до Франції

Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Емманюель Макрон після прибуття на французький архіпелаг Сен-П'єр і Мікелон відреагував на територіальні претензії Трампа.

"Ми не будемо це повторювати щоранку тільки тому, що у людей виникають дивні думки або вони висловлюють дивні речі", – відповів французький президент.

Сен-П'єр і Мікелон — це французька заморська територія в північній частині Атлантичного океану, приблизно за 20 км від узбережжя канадського Ньюфаундленду. На архіпелазі проживає близько 6 тисяч людей. Попри близькість до Канади, острови залишаються частиною Франції.

Приводом для реакції Макрона до архіпелагу став допис Трампа 7 вересня. На поширеній ним карті американським прапором були позначені не лише США, а й Канада, Гренландія, Мексика, частина Центральної Америки та Карибського регіону. На ній також опинилися французькі заморські території, зокрема Сен-П'єр і Мікелон.

Візит французького президента має ще один важливий вимір. У Сен-П'єрі Макрон зустрічається з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Це перший офіційний візит канадського прем'єра до архіпелагу. Париж і Оттава таким чином демонструють важливість суверенітету та поглиблення співпраці на тлі напружених відносин із Вашингтоном. Переговори стосуватимуться не лише геополітики. Франція також зацікавлена у збільшенні постачання канадських енергоносіїв, зокрема скрапленого природного газу, на тлі енергетичної нестабільності. Єлисейський палац прямо пов'язує майбутні переговори з пошуком альтернативних джерел нафти та газу. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відреагував на територіальні претензії Трампа.



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Джерело: https://www.bfmtv.com/politique/elysee/pas-de-discussion-emmanuel-macron-martele-que-saint-pierre-et-miquelon-est-francais-et-attache-a-la-france-en-reponse-a-donald-trump_AD-202609200041.html
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