logo_ukra

BTC/USD

84132

ETH/USD

2692.22

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Франція Макрон заінтригував відповіддю: чи готовий він утретє стати президентом Франції
commentss НОВИНИ Всі новини

Макрон заінтригував відповіддю: чи готовий він утретє стати президентом Франції

Французький лідер не зможе балотуватися у 2027 році, однак уперше прямо заявив, що в майбутньому може знову поборотися за президентське крісло

26 вересня 2026, 18:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франції Еммануель Макрон не відкидає можливості знову очолити країну після завершення свого нинішнього терміну. Про це він заявив в інтерв'ю, про яке повідомляє Variety, відповідаючи на питання щодо перспектив повернення у велику політику.

Макрон заінтригував відповіддю: чи готовий він утретє стати президентом Франції

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Макрон підтвердив, що Конституція Франції не дозволяє йому балотуватись на третій президентський термін поспіль. Тому на виборах 2027 року чинний глава держави брати участь не зможе. За його словами, у травні наступного року його повноваження завершаться, після чого французькі виборці оберуть нового президента.

При цьому журналісти поцікавилися, чи Макрон допускає своє повернення до Єлисейського палацу після того, як конституційні обмеження перестануть діяти. Французький лідер не виключав такий варіант.

"Я нічого не виключаю", — зазначив Макрон, додавши, що повернення до президентської влади було б незвичайним сценарієм. При цьому він наголосив на непередбачуваності політичної та особистої долі, порівнявши її з сюжетом фільму.

Заява привертає увагу на тлі його колишніх слів про плани після закінчення президентського терміну. Раніше Макрон говорив, що після звільнення з посади не має наміру продовжувати політичну кар'єру. Він наголошував, що до президентства не займався політикою і не збирається повертатися до неї після завершення свого мандату.

Наразі позиція французького президента звучить менш категорично. Формально про плани брати участь у майбутніх виборах Макрон не оголошував, проте вперше публічно залишив таку нагоду відкритою. Таким чином, політичне майбутнє французького лідера після 2027 року поки що залишається невизначеним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Макрон запропонував Києву та Москві "подвійний мораторій": де Париж хоче зупинити удари.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини