Макрон запропонував Києву та Москві «подвійний мораторій»: де Париж хоче зупинити удари

Президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою щодо запровадження "подвійного мораторію" між Україною та Росією. Париж пропонує припинити атаки на нафтопереробні підприємства Росії та одночасно зупинити бойові дії у Чорному морі.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

"Припиніть атакувати російські нафтопереробні заводи та припиніть бойові дії у Чорному морі", — заявив Макрон в інтерв'ю французьким телеканалам.

Французький лідер пояснив ініціативу необхідністю знизити напруженість на енергетичному ринку. На тлі перебоїв з постачанням та зростання цін будь-які нові удари по енергетичній інфраструктурі здатні посилити тиск на ринок палива.

Макрон уже обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість мораторію на удари по енергетичних об'єктах Росії та України. Французький лідер називав захист української енергетичної системи одним із ключових питань та наголошував на необхідності зміцнення української ППО.

Наразі Париж пропонує розширити дипломатичну ініціативу за рахунок Чорного моря. Йдеться про зниження військової активності у регіоні, де атаки на портову та енергетичну інфраструктуру створюють додаткові ризики для міжнародного судноплавства.

Ще одним напрямком французької дипломатії стане Ормузька протока. Макрон заявив, що Франція працюватиме над відновленням безпечного судноплавства через цей стратегічно важливий маршрут, яким проходять значні обсяги нафти та інших енергоносіїв.

Крім того, Париж має намір закликати країни G7 знову використати стратегічні нафтові резерви. За задумом французької влади, це має допомогти компенсувати можливі перебої з постачаннями та знизити напругу на ринку.

Ініціатива Макрона фактично пов'язує дві проблеми – війну в Україні та глобальну енергетичну нестабільність. Однак для реалізації мораторію буде потрібна згода обох сторін конфлікту та механізм контролю за його дотриманням.

Поки що пропозиція Парижа залишається дипломатичною ініціативою. Її подальша доля залежатиме від реакції Києва та Москви, а також від здатності західних країн узгодити спільну позицію щодо енергетичної безпеки.

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