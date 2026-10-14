Не лише США: один із головних союзників Києва може заблокувати мільярди євро від ЄС

Лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен поставила під питання готовність Парижа й надалі фінансувати Україну через механізми Європейського Союзу. В інтерв'ю Financial Times вона дала зрозуміти, що у разі обрання президентом має намір обмежити допомогу Києву, якщо вона вимагатиме додаткових видатків французького бюджету.

Марін Ле Пен. Фото: з відкритих джерел

Дискусія розгортається на тлі планів ЄС надати Україні кредит у розмірі 90 млрд. євро для покриття військових та бюджетних потреб. За наявними планами, 45 млрд євро із цієї суми мають надійти у 2027 році. При цьому, за оцінками чиновників Єврокомісії, Україні наступного року може знадобитися близько 70 млрд. євро додаткового фінансування.

Ле Пен вже обіцяла припинити двосторонню допомогу Києву, зберігши окремі форми оперативної підтримки та навчання українських військових. Свою позицію вона пояснює фінансовими обмеженнями Франції та необхідністю попередити українське керівництво, що Париж не готовий нескінченно збільшувати витрати.

Політик заявила, що передбачувана частка Франції в європейському кредиті може становити 18 млрд євро, назвавши цю суму надмірно великим навантаженням для країни.

Додаткові ризики пов'язані із обговоренням наступного семирічного бюджету ЄС. Проект передбачає фінансовий інструмент для підтримки України обсягом до 100 млрд. євро. Ле Пен має намір виступати проти бюджетної угоди, якщо вона вимагатиме від Франції значних додаткових внесків.

Ще один пункт її програми – категоричне неприйняття вступу України до Євросоюзу. Політик стверджує, що членство Києва може обернутися для Франції серйозними економічними втратами та обмеженням національного суверенітету.

При цьому Ле Пен заявила, що не знає, якими є наміри російського диктатора Володимира Путіна, і не може судити про його плани.

Позиція французького політика створює додаткову невизначеність щодо довгострокової допомоги Україні. Однак можливі зміни залежать від результатів виборів, майбутніх рішень французької влади та узгодження бюджету всіма учасниками ЄС. Поки що заяви Ле Пен позначають політичний ризик, а не прийняте рішення про припинення європейського фінансування Києва.

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