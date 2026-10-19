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Протести паралізували головний музей Парижа: що відбувається у Франції

Тисячі відвідувачів ризикують зірвати заплановані візити до одного з найвідоміших музеїв світу

19 жовтня 2026, 16:53
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Кравцев Сергей

Паризький Лувр опинився у центрі масштабних протестів у Франції: 19 жовтня 2026 року музей оголосив про тимчасове припинення роботи через студентські страйки. Ситуація викликала невдоволення туристів, багато хто з яких планував відвідування пам'ятки за кілька тижнів. Адміністрація повідомила про закриття у соціальній мережі X.

Протести паралізували головний музей Парижа: що відбувається у Франції

Протести у Франції. Фото: з відкритих джерел

"У зв'язку зі студентськими страйками музей наразі закрито. Просимо вибачення за доставлені незручності", — йдеться у зверненні до відвідувачів.

Коли Лувр зможе знову приймати гостей, наразі невідомо.

Журналіст Le Figaro Жан-Батист Семерджян опублікував фотографію листівки, розміщеної протестувальниками біля входу. Учасники акції заявляють, що блокування роботи установ сфери послуг, включаючи всесвітньо відомий музей, стало для них останньою надією привернути увагу влади.

На опублікованих у соцмережах відео видно, що біля будівлі збираються туристи. Деякі з них, незважаючи на зачинені двері, розраховують потрапити усередину. Для багатьох відвідувачів такий зрив означає не просто зміну планів: квитки до Лувру нерідко бронюють за два-чотири тижні через високий попит.

Протистояння торкнулося і тих, хто працює із туристами. За словами Семерджяна, один із учасників протестів поскаржився на негативну реакцію відвідувачів, які обурені тим, що заплатили за квитки, але не можуть потрапити до музею.

Місцеві гіди також висловлюють невдоволення: мандрівники долають тисячі кілометрів заради знайомства із колекцією Лувру, проте опиняються перед закритим входом.

Таким чином, протестна акція створила конфлікт між прагненням демонстрантів домогтися реакції влади та інтересами туристів, які не мають відношення до політичного протистояння. Поки невідомо, як довго триватиме блокування та коли музей відновить роботу у звичайному режимі.

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