Франція офіційно підтвердила успішне проведення першого випробувального пуску своєї новітньої стратегічної балістичної ракети M51.3. Снаряд було випущено з борту атомного підводного човна "Le Vigilant". За цим історичним моментом із борту багатофункціонального фрегата "Auvergne" особисто спостерігав президент країни Еммануель Макрон, який згодом опублікував відповідне відео у своїй соцмережі X.

Еммануель Макрон. Фото з відкритих джерел

Глава держави висловив глибоку вдячність командам розробників та військовим, які забезпечили цей успіх, відзначивши унікальність таких технологій.

"Дуже мало країн мають такий досвід, — наголосив Макрон, відзначаючи роботу фахівців DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group та ВМС Франції. — Ваш професіоналізм, ваша суворість та ваша технічна майстерність – гордість Франції. Цей технічний успіх – нова демонстрація надійності нашого стримування, стійкість якого гарантована".

Президент республіки чітко окреслив оборонну філософію Парижа, де військова могутність є безальтернативною умовою суверенітету.

"Щоб бути вільним, треба викликати страх, — переконує лідер Франції. — А щоб викликати страх, треба бути сильним".

Він також нагадав, що системна модернізація армії триває вже не перший рік, а фінансування оборонного сектору демонструє безпрецедентне зростання. За словами Макрона, заради довгострокового захисту громадян він запустив масштабне оновлення військового потенціалу ще у 2017 році.

"Через десять років бюджет наших збройних сил подвоїться, — заявив очільник держави, окресливши найближчі плани переозброєння. — Наші майбутні стратегічні підводні човни зараз перебувають у стадії розробки. Цього року було розпочато програму створення гіперзвукових та маневрених стратегічних ракет, якими буде оснащено наш повітряний компонент стримування".

Наприкінці свого звернення французький лідер висловив абсолютну впевненість у дієвості ядерного потенціалу країни як головного гаранта безпеки.

"Наше ядерне стримування захищає нас, — резюмував Макрон, завершивши свій допис традиційним патріотичним гаслом, — і продовжуватиме захищати нас. Хай живе Республіка, і хай живе Франція".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Трамп прокоментував стрибок цін на бензин та ймовірне знищення Сан-Дієго та Лос-Анджелеса.