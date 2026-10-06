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Недилько Ксения
Франція офіційно підтвердила успішне проведення першого випробувального пуску своєї новітньої стратегічної балістичної ракети M51.3. Снаряд було випущено з борту атомного підводного човна "Le Vigilant". За цим історичним моментом із борту багатофункціонального фрегата "Auvergne" особисто спостерігав президент країни Еммануель Макрон, який згодом опублікував відповідне відео у своїй соцмережі X.
Еммануель Макрон. Фото з відкритих джерел
Глава держави висловив глибоку вдячність командам розробників та військовим, які забезпечили цей успіх, відзначивши унікальність таких технологій.
Президент республіки чітко окреслив оборонну філософію Парижа, де військова могутність є безальтернативною умовою суверенітету.
Він також нагадав, що системна модернізація армії триває вже не перший рік, а фінансування оборонного сектору демонструє безпрецедентне зростання. За словами Макрона, заради довгострокового захисту громадян він запустив масштабне оновлення військового потенціалу ще у 2017 році.
Наприкінці свого звернення французький лідер висловив абсолютну впевненість у дієвості ядерного потенціалу країни як головного гаранта безпеки.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Трамп прокоментував стрибок цін на бензин та ймовірне знищення Сан-Дієго та Лос-Анджелеса.