У Макрона відповіли на заклик Трампа "змінити Зеленського"

Франція продовжить підтримувати Україну та виступати за посилення санкцій проти Росії, незважаючи на суперечливі сигнали з Вашингтона. Про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Ролан Лескюр в інтерв'ю Radio France, коментуючи позицію президента США Дональда Трампа щодо українського керівництва та російського дизельного палива.

Франція. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, Париж не має наміру відмовлятися від підтримки Києва. Він повідомив, що європейські міністри закордонних справ мають обговорити подальше розширення обмежувальних заходів проти Москви.

"Я можу сказати вам ось що — ми Україну не зрадимо", — заявив Лескюр.

При цьому він наголосив, що європейська політика має бути спрямована на посилення тиску на Росію, а не на пом'якшення санкцій.

Окремо французький міністр висловився про заклики Трампа до зміни українського президента. Лескюр назвав Володимира Зеленського видатним лідером і наголосив, що питання обрання глави держави належить виключно до компетенції українського народу.

За його словами, якщо українці будь-коли захочуть змінити президента, це має статися демократичним шляхом. До того часу Зеленський залишається законним главою держави.

Лескюр також звернув увагу на наближення зими та загрозу російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Він нагадав, що Україна готова припинити атаки на російські НПЗ за умови припинення російських ударів по українській енергетиці.

Ми стоїмо на порозі зими. Ми знаємо, наскільки суворими бувають зими в Україні. Тому питання сьогодні у тому, чи здатні ми захистити Україну", — наголосив міністр.

Крім того, на зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Бангкоку Лескюр має намір працювати над посиленням допомоги Україні та відновленням пошкодженого російським ударом об'єкту в Чорнобилі.

Заяви Парижа демонструють, що Франція має намір зберігати політичну та економічну підтримку Києва, одночасно домагаючись посилення тиску на Кремль.

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