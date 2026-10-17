Трамп захотів побачити Путіна в Майамі: чому запрошення на G20 може призвести до гучного скандалу

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити російського диктатора Володимира Путіна на саміті G20, який заплановано на 14–15 грудня у Майамі. Про це повідомляє Clash Report із посиланням на заяву американського лідера під час спілкування з журналістами.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

У Трампа запитали, чи очікує він на участь російських представників у майбутній зустрічі і чи може особисто Путін приїхати до Сполучених Штатів. У відповідь глава Білого дому висловив готовність прийняти російського президента, проте не став стверджувати, що його присутність уже узгоджена.

"Я був би дуже радий бачити Путіна на саміті G20. Не знаю, чи він приїде", — заявив Трамп.

Висловлювання американського президента привернуло увагу на тлі війни Росії проти України, що триває, і дискусій про можливі переговори між Москвою і Вашингтоном. Саміт G20 може стати майданчиком для контактів лідерів найбільших економік світу, проте участь російського президента поки що залишається під питанням.

Можливий приїзд Путіна до Майамі здатний викликати серйозну політичну реакцію як у США, так і серед європейських союзників Вашингтона. Для одних такий крок може означати можливість прямого діалогу, для інших ризик надати російському керівництву додаткову міжнародну легітимність без попередніх поступок щодо війни проти України.

При цьому слова Трампа не означають, що офіційне запрошення вже надіслано чи Кремль підтвердив участь. Американський президент висловив особисту готовність побачити Путіна на саміті, залишивши відкритим головне питання: чи відбудеться зустріч у Майамі і чи призведе вона до будь-яких конкретних домовленостей.

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