Берлін дав однозначну відповідь: чи змінюватиме санкційний курс після угоди Трампа та Путіна

Німеччина не має наміру відновлювати закупівлі російського дизельного палива, незважаючи на оголошену домовленість між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним. Берлін підтвердив прихильність до чинних обмежень проти Москви і заявив про готовність спільно з європейськими партнерами працювати над новими санкціями. Про це повідомляє Welt.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Позицію уряду озвучив його речник Штефан Корнеліус. За його словами, Німеччина продовжує дотримуватися раніше ухвалених рішень щодо Росії, а підтримка України у протистоянні російській агресії залишається незмінною.

"Німецький уряд дотримується своїх рішень щодо санкцій проти Росії та спільно з європейськими партнерами працює над запровадженням нових санкцій", — наголосив Корнеліус.

У Міністерстві економіки Німеччини також підтвердили, що країна повністю підтримує пакети санкцій. Представник відомства, яке очолює Катерина Райха, нагадала: російська нафта і нафтопродукти перебувають під санкціями Євросоюзу з 2023 року.

За її словами, з моменту запровадження обмежень Німеччина не імпортує з Росії ні нафту, ні нафтопродукти. Берлін також диверсифікував джерела постачання, тому залежність від російської сировини відсутня.

Заява німецької влади прозвучала на тлі обговорення угоди Вашингтона та Москви про постачання російського дизеля на американський та світовий ринки. Ця домовленість викликала питання щодо можливого пом'якшення санкційного тиску та економічних вигод для Кремля.

Проте Берлін дав зрозуміти, що американсько-російські домовленості не змінюють німецької політики щодо російських енергоресурсів. Німеччина має намір зберігати обмеження та продовжувати підтримку України.

Таким чином, у питанні закупівель російського палива Берлін окреслив чітку позицію: повернення до колишньої залежності від російських енергоресурсів не розглядається, а курс санкції залишається в силі.

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